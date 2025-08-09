Acha Septriasa Bantah Hanya Dinafkahi Rp1 Juta Tiap Bulan, Akui Tak Nyaman

ERA.id - Acha Septriasa membantah dirinya hanya diberi nafkah sebesar Rp1 juta oleh Vicky Kharisma. Acha menegaskan kabar soal nafkah Rp1 juta per bulan itu tidak benar.

Lewat unggahan di Instagram-nya yang kini sudah dihapus, Acha membagikan potongan gambar pemberitaan media yang menyebut ia hanya menerima nafkah Rp1 juta setiap bulan dari Vicky Kharisma. Hal itu bahkan disebut menjadi pemicu perceraian Acha dengan Vicky.

“Kalau ada yang salah, tetap kami pengen meluruskan. Nafkah 1 juta selama menikah ini TIDAK BENAR,” tulis Acha Septriasa, seperti dikutip ERA, Sabtu (9/8/2025).

Pemain film Qodrat 2 itu lantas menjelaskan bahwa ia dan Vicky sedang menata kehidupan masing-masing dengan baik. Apalagi keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam mengasuh dan mengurus anak semata wayang mereka, Bridgia Kalina Kharisma.

Sayangnya pemberitaan yang tidak benar sejak perceraiannya tercium publik justru merusak cita-cita Acha dan Vicky. Hal ini lantaran banyak pemberitaan yang membuat mereka menjadi tidak nyaman.

"Kami lagi menata lagi kehidupan yang baik oleh masing2 pihak. Pemberitaan yang simpang siur ini malah menggagalkan cita2 kami .. buat mengasuh dengan nyaman," tuturnya.

Lebih lanjut, Acha juga menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak atas bantuannya dalam mengurus proses perceraian dengan Vicky.

"Terima kasih sebelumnya atas perhatian nya untuk teman2 media dan dari pihak Pengadilan Jakarta Pusat yang sudah membantu menyelesaikan proses ini, dengan baik dan lancar," tutupnya.

Diketahui Acha Septriasa dan Vicky Kharisma menikah pada 11 Desember 2016. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Bridgia Kalina Kharisma pada 2017.

Sejak menikah dengan Vicky, Acha pun memutuskan untuk pindah ke Sydney, Australia. Selama itu pun Acha mulai mengurangi kegiatan hiburan di Tanah Air, mulai dari akting hingga bernyanyi.