Demi Duet di Lagu Bunga Terakhir, Isyana Sarasvati dan Iwan Fals Latihan Sampai 30 Kali

ERA.id - Isyana Sarasvati dan Iwan Fals mengungkap proses rekaman yang menyenangkan untuk soundtrack film animasi Panji Tengkorak. Isyana dan Iwan Fals melakukan rekaman secara live dengan latihan sebanyak 30 kali.

Dalam film Panji Tengkorak, Isyana dan Iwan Fals dipercaya untuk menyanyikan ulang lagu "Bunga Terakhir" milik Bebi Romeo. Isyana menuturkan untuk merekam video klip secara langsung itu membutuhkan latihan sebanyak 30 kali.

"Yes kita latihan kalau om Iwan selalu penginnya 10 kali," kata Isyana saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

"10 kali 3," timpal Iwan Fals.

"30 kali iya," balas Isyana.

Lalu, kata Isyana, proses latihan sebanyak 30 kali itu dilakukan lantaran proses rekaman video “Bunga Terakhir” dilakukan secara langsung. Ia dan Iwan Fals pun terus bernyanyi sepanjang rekaman tanpa ada adegan yang harus dipotong.

"Jadi kita memang konsepnya live recording. Jadi run terus, jadi pas recording ini kita langsung berdiri berdua nyanyi bareng dan dari awal sampai akhir tanpa dipotong," jelas Isyana.

Meski proses rekaman itu membutuhkan konsentrasi penuh, pelantun "IL SOGNO" itu menuturkan untuk mendapat hasil terbaik mereka melakukan rekaman sebanyak empat hingga lima kali.

"Kita rekam itu sekitar 4 kali 5 kali. Iya 4 sampai 5 kali ambil take yang keberapa gitu," katanya.

Lebih lanjut, Isyana mengungkap proses latihan 30 kali itu hanya dilakukan dalam dua hari saja. Pada hari kedua, Isyana dan Iwan Fals sudah memulai proses rekaman langsung bersama tim produksi.

"30 kali itu 2 hari. Kita ketemu sekali di rumah untuk latihan setelah itu ketemu nextnya langsung rekaman," pungkasnya.

Lagu "Bunga Terakhir" yang dibawakan Isyana Sarasvati dan Iwan Fals ini sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik mulai 7 Agustus 2025, disertai dengan video klip eksklusif yang memperlihatkan potongan adegan emosional dari film Panji Tengkorak.