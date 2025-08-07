Iwan Fals dan Isyana Sarasvati Duet Isi Soundtrack Panji Tengkorak, Bawakan Lagu Bunga Terakhir

ERA.id - Iwan Fals dan Isyana Sarasvati dipercaya untuk mengisi soundtrack film animasi Panji Tengkorak. Keduanya membawakan lagu ikonik milik Bebi Romeo, "Bunga Terakhir".

Produser Falcon Pictures, Frederica, mengatakan pemilihan Iwan Fals dan Isyana Sarasvati sebagai pengisi soundtrack Panji Tengkorak adalah pilihan tepat yang mewakili Indonesia. Apalagi film Panji Tengkorak diangkat dari komik klasik Indonesia yang juga menjadi DNA intelektual properti milik anak bangsa.

"Jadi mungkin alasan pertamanya kenapa memilih Mas Iwan dan juga Isyana karena menurut kami ini adalah salah satu DNA intelektual propertinya Indonesia klasik komik yang sangat kita cintai, yang perlu kita lestarikan juga pemilihannya juga kita inginkan seseorang yang bisa merepresentasikan dari DNA Indonesia ini gitu," kata Frederica saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Lalu, kata Frederica, pemilihan lagu "Bunga Terakhir" sebagai soundtrack film Panji Tengkorak lantaran liriknya mewakili kisah Panji di dalam film.

"Pemilihan Bunga Terakhir menurut kami karena secara lirik ini juga dapat merepresentasikan cerita dari Panji Tengkorak sendiri yang memang secara cerita dia memilih ilmu hitam karena cinta sejatinya," jelasnya.

Sementara itu, Isyana Sarasvati mengaku bangga bisa dipercaya untuk menjadi bagian dari film Panji Tengkorak. Bagi Isyana, kesempatan untuk mengisi soundtrack film bersama Iwan Fals tidak akan pernah ia sia-siakan.

"Jadi ini sebuah kesempatan yang kayaknya nggak mungkin aku tolak. Kapan lagi bisa menyanyikan soundtrack dengan legend Indonesia om Iwan Fals," kata Isyana.

Berbeda dari Isyana, Iwan Fals justru mengaku bahwa ia sempat memiliki trauma dan ketakutan saat mendengar lagu "Bunga Terakhir". Iwan Fals bahkan sempat tidak ingin mendengarkan lagu milik Bebi Romeo itu karena sempat merasa kehilangan orang-orang terkasihnya di saat yang bersamaan.

"Ini sebenarnya agak privat lagu ini buat saya tuh. Jadi masa-masa lagu ini dulu apa lagi (ngetren) kebetulan tapi ya udah selesai itu. Anak, kakak, adek saya, terus ayah saya pas meninggal jadi pas lagu ini ada. Saya sempat nggak berani denger lagu ini. Dulu setiap lagu ini (play) ah saya nggak mau dengar," ungkap Iwan Fals.

Meski demikian, Iwan Fals bersyukur masa sulit itu bisa dia lewati. Iwan Fals pun memberanikan diri untuk kembali mendengarkan bahkan menyanyikan lagu "Bunga Terakhir" bersama Isyana Sarasvati.

Film Panji Tengkorak, yang menampilkan jajaran pengisi suara seperti Denny Sumargo, Aghniny Haque, Donny Alamsyah, Cok Simbara, Nurra Datau, Revaldo, Donny Damara, Prit Timothy, dan Tanta Ginting, akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 28 Agustus 2025.

Versi terbaru lagu "Bunga Terakhir" akan dirilis secara digital pada seluruh platform musik mulai 7 Agustus 2025, disertai dengan video klip eksklusif yang memperlihatkan potongan adegan emosional dari film Panji Tengkorak.