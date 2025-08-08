Resmi Debut, PAPION Hadirkan Member dari Indonesia hingga Amerika Serikat

ERA.id - Grup musik dengan konsep unlimited, PAPION, resmi meramaikan jagat industri musik Tanah Air. Grup yang beranggotakan lima orang ini debut dengan lagu "Push the Bottom".

Mengusung unlimited concept, hadir dengan lima talenta dari tiga negara, yakni Angel, Naufa, dan Farah dari Indonesia, Ponn dari Thailand, dan Naia dari Amerika Serikat. PAPION terbentuk dari latar belakang, karakter, dan keunikan yang berbeda.

"PAPION adalah wujud dari mimpi besar yang lahir di Indonesia, dibentuk oleh talenta dari berbagai negara, dan dipersiapkan bersama para staff dengan standar internasional," kata Naufa saat ditemui di Bali United Studio, Duri Kepa, Jakarta Barat, Kamis (7/8/2025).

Naufa merupakan member termua PAPION dengan pesona androgini, kemudian Angel mantan model fashion yang artistik dan fasih berbahasa Mandarin.

Lalu Naia mengisi posisi vokalis yang kuat dengan wawasan yang luas dan jago bermain game, Farah mewakili representasi sisi feminin yang lembut, hangat, dan penuh perhatian dan Ponn sosok pemalu dan manis dengan kemampuan dance tingkat tinggi.

Nama PAPION sendiri terinspirasi dari kata ‘Papillon’ dalam Bahasa Prancis yang berarti ‘kupu-kupu’, sebagai simbol keberagaman, kebebasan, dan metamorfosis. Seperti kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong, PAPION hadir membawa semangat transformasi dan keberanian untuk terbang melampaui batas-batas geografis dan budaya.

"Aku masih nggak percaya akhirnya hari ini tiba. Ini baru permulaan. Dan kami siap tumbuh bersama kalian," ujar Ponn.

Sebelum resmi debut, PAPION telah merilis dua single yang kini tersedia di berbagai platform digital, yaitu "push the button”, lagu debut bergenre retro city pop dengan nuansa beautiful sadness, menggambarkan kegelisahan dan keberanian anak muda dalam mengambil langkah besar.

"Song from My Heart", lagu kedua yang hangat, ringan, dan membumi, merayakan nilai persahabatan dengan lirik seperti “no matter where you wanna go, just know that you got me.” Lagu ini juga menjadi soundtrack resmi kampanye Pocari Sweat, memperkuat citra PAPION sebagai wajah generasi aktif dan penuh semangat.

Dua lagu ini diproduksi oleh musisi ternama asal Jepang, Ryo ‘LEFTY’ Miyata, dengan koreografi “push the button” dari Park Jihyo, koreografer kenamaan asal Korea Selatan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa PAPION dibentuk dengan standar global sejak awal.

Lebih lanjut, PAPION akan terus menyajikan musik dan konsep dalam berbagai genre yang menyuarakan perasaan generasi muda, PAPION siap menjadi wajah baru dalam industri musik pop. Saksikan mereka terbang, karena setiap rilisan akan selalu menghadirkan kejutan.