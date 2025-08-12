Anak Selebgram Afifah Riyad Dijambak hingga Dipukul Susternya

ERA.id - Jagat media sosial dihebohkan anak selebgram Afifah Riyad yang diduga mengalami Tindakan kekerasan oleh pengasuh rumah tangga alias suster yang baru satu bulan bekerja di rumahnya tersebut.

Kejadian itu diunggah langsung dari laman aku Instagram pribadinya @afufahriyad, (9/8/2025). Afifah pun membagikan kronologi kejadiannya melalui rekamanan Closed Circuit Television (CCTV) yang telah dipasang di dalam ruangan rumahnya.

Awalnya, Victory, anak Afifah sedang duduk di kursi muntah ke lantai. Lantas pembantunya menurunkan secara paksa anak yang sedang duduk itu untuk membersihkannya. "Hayu dilap (dibersihkan)," ujar sang pembantu.

Video kedua pun, suster Kembali melakukan Tindakan kekerasan ke pembantunya. Terekam suster itu memasukan tangannya ke tenda kecil dan menjambak rambut Victory yang ada di dalamnya hingga menjerit.

Tak hanya sampai disitu, Afifah pun mengunggah video ketiga, anak kesayangnya pun kembali mendapatkan perlakukan Tindakan kekerasan juga. Saat itu Victory tidak sengaja menjatuhkan tempat minum pembantunya hingga tumpah ke lantai. Secara spontan pembantu langsung memukul gadis kecil itu.

Dari kejadian aksi Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh susternya, pembantu lain yang ada di lokasi itu hanya diam saja dan asyik main handphone sendiri.

Afifah pun mengungkapkan kekesalannya dan menuliskan. "Anak senurut dan sekalem itu sus, lo masih giniin, Bisa-bisanya ngajak anak gue ke belakang buat ngabisin bayi 2 tahun. Btw ini baru kejadian sebulan. Enggak tau kalua setahun anak gue udah jadi apa," ujar Afifah.

Kejadian ini mendapatkan respon dari para netizien. "Disayang-sayang sama ibunya, orang lain seenaknya," tulis akun @nurmahidati12. "Emosi gue litany," tulis @paulina_issabella. "Greget banget yang pakai hijab cuma maen hp doank anjir," tulis akun @niezhania.