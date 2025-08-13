Keluar dari WAMI, Tompi Izinkan Musisi Nyanyikan Lagunya

ERA.id - Musisi Tompi memutuskan untuk keluar sebagai anggota Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Tompi juga memberikan izin bagi siapapun untuk memainkan lagunya.

Lewat unggahan di Instagram-nya, Tompi menjelaskan bahwa ia dan mendiang Glenn Fredly sempat berdiskusi langsung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Diskusi itu berkaitan dengan royalti yang tidak jelas perhitungannya.

"Dulu sama Glenn saya beberapa kali diskusi tentang LMK ngutip dan ngebagi royalti dari konser. Belum pernah puas dan jelas dengan jawaban dari semua yang pernah saya tanyai 'EMANG NGITUNGANYA GMN? Ngebaginya atas dasar apa!???'," tulis Tompi.

Sayangnya diskusi itu dinilai Tompi tidak jelas. Ia dan mendiang Glenn Fredly tidak mendapat jawaban yang masuk akal.

Bahkan belakangan ini, perhitungan royalti kepada para musisi pun ramai diperbincangkan. Hal ini pun membuat pelantun "Selalu Denganmu" memilih untuk hengkang dari WAMI.

"Semakin ke sini kok semakin kisruh aja. Jadi per kemarin saya sudah minta manager saya @natalia_281 untuk KELUAR keanggotan dari @wami.id," tegasnya.

Selain keluar dari WAMI, Tompi juga memutuskan untuk membebaskan lagunya dipakai atau dinyanyikan oleh siapa saja. Ia menekankan tidak akan memungut biaya sepeser pun dari hal tersebut.

"SILAHKAN YG MAU MENYANYIKAN LAGU2 saya di semua panggung-panggung pertujukan konser kafe: mainkan saya gak akan ngutip apapun sampai pengumuman selanjutnya," pungkasnya.

Keputusan Tompi keluar dari WAMI pun langsung mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk para musisi Tanah Air.