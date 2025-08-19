Heboh Polemik Pembayaran Royalti Ari Lasso, WAMI: Dia Terima Puluhan Juta

ERA.id - Wahana Musik Indonesia (WAMI) angkat bicara terkait permasalahan pembayaran royalti musik Ari Lasso. WAMI secara tegas menyebut Ari Lasso menerima puluhan juta.

President Director WAMI, Adi Adrian menegaskan nilai royalti sebesar Rp765.594 yang ramai tersebar di masyarakat bukan royalti yang diterima oleh Ari Lasso.

"Nilai tersebut tercatat atas nama pihak lain dan bukan masuk ke rekening AL. Itu yang, itu jelas sekali bukan," kata Adi, dikutip Antara, Selasa (19/8/2025).

Adi menjelaskan bahwa nilai royalti yang diterima oleh pelantun "Hampa" itu jauh lebih besar nominalnya dari yang beredar dari unggahan di media sosial. Hal itu lantaran faktanya, kata Adi, dalam periode tujuh bulan terakhir yakni dari Januari hingga Juli 2025 musisi tersebut menerima royalti bahkan hingga puluhan juta rupiah.

"Terjadi miskomunikasi di postingan yang bersambutan yang kemudian memunculkan persepsi keliru di media sosial dan publik. Nilai royalti yang diterima AL puluhan juta rupiah, itu sudah kita transfer," jelas Adi.

Lalu, kata Adi, terkait nominal Rp497.300 yang diterima oleh Ari Lasso merupakan uang tambahan atas pembayaran royalti yang menyusul pada periode Juli 2025.

"Di postingan terakhir pun juga sepertinya kesannya ada angka yang 400 ribu ya. Jadi ada 4 kali transfer kita setahun ini yang di mana jumlahnya adalah puluhan juta rupiah," tutur Adi.

Adi mengakui bahwa WAMI sebelumnya memang terdapat kesalahan teknis dalam pengiriman laporan lewat email terkait royalti musisi tersebut, namun bukan salah dalam transfer.

"Kami akui memang terdapat kesalahan teknis dalam pengiriman laporannya itu mestinya tuh attachment-nya jadi salah kirim email, bukan salah transfer," ungkapnya.

Sebelumnya, musisi Ari Lasso mengungkapkan kekecewaannya terkait pembayaran royalti yang diterima dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI).

Melalui unggahan di media sosialnya, Ari Lasso menyatakan mendapat laporan hanya memperoleh sebesar Rp765.594, namun laporan yang diterima olehnya atas nama rekening orang lain.

Kemudian, pada Senin (18/8) Ari Lasso kembali mengunggah laporan email tanggapan dari WAMI terkait royalti sebelumnya, namun jumlah nominalnya justru lebih kecil yaitu Rp497.300 dari sebelumnya.