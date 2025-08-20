Ari Lasso Semprot WAMI soal Royalti, Nilai Adi Curi Start Lewat Konfrensi Pers

ERA.id - Musisi Ari Lasso sempat kecewa dan mengeluh perihal pembayaran royalti yang diterimanya oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI).

Melalui unggahan di media sosialnya pada Senin (11/8), Ari Lasso menyatakan mendapat laporan hanya memperoleh Rp765.594, namun laporan yang diterima olehnya atas nama rekening orang lain.

Kemudian, pada Senin (18/8) Ari Lasso kembali mengunggah laporan email tanggapan dari WAMI terkait royalti sebelumnya, namun jumlah nominalnya justru lebih kecil yaitu Rp497.300 dari sebelumnya.

Merespons itu, President Director WAMI, Adi Adrian menegaskan nilai royalti sebesar Rp765.594 yang ramai tersebar di masyarakat bukan royalti yang diterima musisi tersebut.

“Nilai tersebut tercatat atas nama pihak lain dan bukan masuk ke rekening AL. Itu yang, itu jelas sekali bukan,” kata Adi, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Adi menjelaskan bahwa nilai royalti yang diterima oleh musisi tersebut jauh lebih besar nominalnya dari yang beredar dari unggahan di media sosial Ari Lasso

Hal itu lantaran faktanya, kata Adi, dalam periode tujuh bulan terakhir yakni dari Januari hingga Juli 2025 musisi tersebut menerima royalti bahkan hingga puluhan juta rupiah.

“Terjadi miskomunikasi di postingan yang bersambutan yang kemudian memunculkan persepsi keliru di media sosial dan publik. Nilai royalti yang diterima AL puluhan juta rupiah, itu sudah kita transfer,” jelas Adi.

Adi menambahkan terkait nominal Rp497.300 terakhir yang diterima oleh musisi tersebut merupakan uang tambahan atas pembayaran royalti yang menyusul pada periode Juli 2025.

“Di postingan terakhir pun juga sepertinya kesannya ada angka yang 400 ribu ya. Jadi ada 4 kali transfer kita setahun ini, yang di mana jumlahnya adalah puluhan juta rupiah,” tutur Adi.

Adi mengakui bahwa WAMI sebelumnya memang keliru dalam pengiriman laporan lewat email terkait royalti musisi tersebut, namun bukan salah dalam transfer.

“Kami akui memang terdapat kesalahan teknis dalam pengiriman laporannya itu mestinya tuh attachment-nya jadi salah kirim email, bukan salah transfer,” imbuh Adi.

WAMI dinilai tolol

Konfrensi pers yang dibuat WAMI belakangan tak direspons baik oleh Ari Lasso. Ari menganggap, Adi cs sudah mencuri start. Lewat akun Instagramnya, Ari menumpahkan segala uneg-unegnya. Bahkan dia bingung, asal hitung-hitungan puluhan juta yang diterimanya.

Berikut isinya:

Mas @adiadrian22 semalem anda telp sy, sy terima dgn baik. Sy sempat minta ijin utk direkam tapi beliau menolak. Sy hormati

INTI PEMBICARAAN :

1. Mas Adi mengakui adanya kesalhan tolol yg dilakukan teamnya.

2. Ketika sy menyerang dgan keras kteledoran itu kenapa gk langsung counter. Minta maaf dan mengirim data.'

3. Mas Adi bilang lu trima puluhan juta rupiah lho. Me: ohya , wah kalo gtu sy minta maaf deh. Sy GENTLE AKAN AKUI SY TDK SADAR DITRANSFER.

4. Tapi Mas Adi bilang gak usahlah, apalagi sampai sebut angka, gak enaklahhh....

me: agar nama WAMI JD BAIK LAGI MAS...

5. Ahh jagan jagn..!! Kt ktmu aja dulu yuk nanti aku jelaskan.

Dan ANDAAAAA NYOLONG START DENGAN MEMBALIKKAN KEINGINAN MINTA MAAF SY. KENA PRANK DEH GUE..

Ok sy sekali terima 40 jt Puji TUHAN...

Itu dari performing ato digital ato gabungan keduanya.. sy lampirkan itung2 an simple dr @badaithepianoman!!

Gini ya cara mainnya... diem2 kumpulin wartwan.. mencegah sy minta maaf tapi diserang, seakan sy serakah. Kami tetap menuntut penjelasan dr mana asal angka puluhan juta dan ratusan ribu itu.