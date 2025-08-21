Garin Nugroho Tantang Nicholas Saputra Main Film Musikal, Sebut Punya Jiwa Diva

ERA.id - Sutradara Garin Nugroho mengungkap alasan memilih Nicholas Saputra untuk bermain film musikal, Siapa Dia. Garin menyebut Nicholas memiliki jiwa diva.

Garin menjelaskan proses mengajak Nicholas Saputra untuk film Siapa Dia ini dilakukan di Pulau Dewata, Bali. Ia menyadari keterlibatan Nicholas di film musikal dengan bernyanyi dan menari akan membuat banyak orang terkejut.

"Tapi emang kan justru semua orang kaget ketika saya memutuskan untuk mengajak dia (Nicholas) menari dan menyanyi. Dan semua orang, tidak usah menari dan menyanyi, ngobrol banyak aja sulit kata orang," ujar Garin Nugroho saat ditemui di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Namun sutradara 64 tahun ini melihat potensi yang bisa digali lebih dalam dari Nicholas Saputra. Bagi Garin, Nicholas memiliki jiwa diva yang sangat menarik dan bisa disalurkan.

"Saya tahu bahwa orang-orang semacam pemain yang punya kedivaan itu pasti punya potensi-potensi lain, menari, menyanyi pastilah, dan itu akan membikin orang tertaik untuk mengikuti," tuturnya.

Garin kemudian menjelaskan bagaimana percakapan dirinya dengan Nicholas Saputra. Saat itu, tidak banyak obrolan yang dilakukan untuk membujuk Nicholas.

Bahkan selama pertemuan di Bali, Nicholas tidak memberi jawaban langsung atas tawaran tersebut. Garin hanya membaca gestur tubuh dari seorang Nicholas Saputra yang dikenal irit bicara.

"Lihat bahasa tubuhnya. Karena Nicholas kan bukan orang yang menyatakan dengan ini (ucapan), tapi saya tahu betul dia menyenangi tantangan dan ini adalah saat dia membuktikan tantangan ini di usia yang tepat," ungkapnya.

Film musikal Siapa Dia mengangkat kebudayaan pop dan dunia perfilman Indonesia dari 1920 sampai saat ini. Film ini dibintangi oleh Nicholas Saputra, Ariel Tatum, Amanda Rawles, Widi Mulia, Dira Sugandi, Monita Tahalea, Gisel Anastasia, Cindy Nirmala, Sita Nursanti, Happy Salma, hingga Morgan Oey.

Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 28 Agustus 2025.