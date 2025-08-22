Main Film Musikal, Morgan Oey Obati Kerinduan Bareng SM*SH

ERA.id - Morgan Oey akhirnya bisa mengobati rasa kangen di dunia tarik suara lewat film musikal garapan sutradara Garin Nugroho, Siapa Dia. Morgan menyebut main film musikal sebagai salah satu cita-citanya.

Film Siapa Dia membangkitkan nostalgia Morgan yang sempat bergabung dengan boy band SM*SH. Rasa nostalgia ini lantaran ia harus menari dan bernyanyi di film tersebut.

"Perbedaannya mungkin di sini bisa mengobati rasa kangen saya bernyanyi. Tahu kan? Ya YTTA aja ya," kata Morgan saat ditemui di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Selain mengobati rasa kangen, Morgan juga merasa senang akhirnya salah satu impian main di genre musikal bisa terwujud. Mimpi itu dilengkapi oleh Garin Nugroho yang mengajaknya di proyek Siapa Dia.

"Jadi senang banget sih pastinya ketika saya dapat kesempatan ada di dunia film pastinya salah satu genre yang saya tunggu-tunggu even itu di panggung atau film itu musikal. Mas Garin melengkapi mimpi saya itu," imbuhnya.

Selain berhasil mewujudkan salah satu mimpinya, di film ini Morgan juga harus diet demi menurunkan berat badannya. Apalagi dia tampil di dua era sekaligus dan beradu akting dengan Nicholas Saputra, Gisel Anastasia, dan Dira Sugandi.

"Wah emang sekarang nggak? (kurus). Nggak tahu sih ya (turunnya) karena ini udah tiga tahun yang lalu nggak terlalu nimbang cuma memang ini kebutuhan karakter, kebetulan saya main dua karakter di sini jadi saya harus (turunin). Ya itulah requirement dari karakter itu sih," katanya.

Lebih lanjut, Morgan mengungkap bahwa ia sempat mengalami cedera selama syuting. Cedera itu pun membuat Morgan kesulitan lantaran ia harus memulihkan kondisi dengan cepat.

"Ada di eranya Samo pas anak jalanan geng 80-an itu saya sempat cedera. Itu sih sebenarnya gimana caranya saya cepat memulihkan diri saya gitu untuk bisa ambil adegan lain langsung," pungkasnya.

Film Siapa Dia dibintangi oleh Nicholas Saputra, Ariel Tatum, Dira Sugandi, Monita Tahalea, Sita Nursanti, Gisel Anastasia, Joanna Alexandra, Widi Mulia, dan masih banyak lagi. Film ini tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 28 Agustus 2025.