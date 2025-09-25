Beradegan Intim dengan Nicholas Saputra, Adhisty Zara: Alhamdulillah

ERA.id - Adhisty Zara mengaku deg-degan saat harus beradegan intim dengan Nicholas Saputra. Zara mengaku beruntung dibantu dengan Putri Ayudya sebagai intimacy coordinator (IC).

Adegan intim itu dilakukan Zara dan Nicholas Saputra untuk film terbaru mereka, Tukar Takdir. Zara yang memerankan karakter Zahra menaruh hati kepada Rawa, yang diperankan oleh Nicholas Saputra.

"Kalau deg-degan pasti itu manusiawi. Alhamdulillah kita ada IC juga ada ka Putri, IC yang jagain. Itu semua koreografi," kata Zara usai Press Screening Tukar Takdir di Epicentrum, Kuningan, Kamis (25/9/2025).

Selain diawasi oleh Putri Ayudya, Zara juga mengaku beruntung mendapat lawan main yang profesional seperti Nicholas Saputra. Nicholas, kata Zara, juga sangat santai dalam mengambil adegan intim tersebut.

"Alhamdulillah Kak Nico partner yang sangat santai. Jadi pada saat ada adegan itu rasa tidak berat," imbuhnya.

Tukar Takdir berkisah tentang Rawa (Nicholas Saputra), satu-satunya penumpang Jakarta Airways 79 yang mengalami kecelakaan maut. Rawa yang pulang dengan membawa luka dan trauma dihadapkan dengan amarah dari putri tunggal pilot, Zahra (Adhisty Zara) dan istrinya (Marcella Zalianty), serta istri penumpang yang bertukar tempat duduk dengannya, Dita (Marsha Timothy).

Film ini dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2025.