Beradegan Mesra dengan Nicholas Saputra, Gisel Anastasia Kegirangan hingga Salah Tingkah

ERA.id - Gisella Anastasia atau yang akrab disapa Gisel debut di film musikal berjudul Siapa Dia. Gisel yang beradu akting dengan Nicholas Saputra mengaku salah tingkah dan sulit fokus selama syuting.

Dalam film Siapa Dia, Gisel berperan sebagai Mul, seorang gadis pada era penjajahan Jepang. Gisel pun harus beradu akting dengan Nicholas Saputra, yang saat itu memainkan peran sebagai kakek Layar.

Secara blak-blakan ibu satu anak ini mengaku bahwa dirinya sempat salah tingkah ketika berhadapan dengan Nicholas Saputra.

"Aku sendiri ngerasanya nervous sih bener deh. Nih ya ngambil surat di topinya Niko, Layar nih ya kakek Layar, cuma ngambil gini doang loh itu aja bisa meliruk-liruk pokoknya banyak lah," kata Gisel saat ditemui di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Meski mengakui dirinya gugup beradu akting dengan Nicholas Saputra, Gisel mengungkap bahwa pemeran Layar itu memang memiliki pesona dan karismatik tersendiri. Ia juga tidak memiliki adegan mesra dewasa bersama Nicholas Saputra.

"Adegan sebenernya kalau dibilang mesra bukan mesra yang gimana dewasa gitu justru manis-manis aja. Mesranya tuh gemas-gemas tapi kan karena kak Nico tuh ya karismatik dengan segala pembawaannya begitu," ungkapnya.

Film Siapa Dia menjadi karya pertama Gisel bermain di genre musikal. Ia mulanya merasa proses syuting akan memakan waktu yang lama karena banyak adegan menari dan menyanyi.

Namun untungnya Gisel memantapkan diri dengan banyak berlatih dan tidak ingin banyak mengulang selama syuting. Ia merasa akan malu apabila harus mengulang berulang kali.

"Nggak sih (ngulang take) cuma pas latihan aja pertama uh kaget gitu kayak oh segini karena harus menyesuaikan juga kan. Soalnya aku malu kalau harus ulang-ulang nanti bete teman-teman yang ada di set lawan mainnya. Jadi aku nggak berani juga harus bisa, harus bisa gitu," pungkasnya.

Film Siapa Dia dibintangi oleh Nicholas Saputra, Ariel Tatum, Dira Sugandi, Monita Tahalea, Sita Nursanti, Gisel Anastasia, Joanna Alexandra, Widi Mulia, dan masih banyak lagi. Film ini tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 28 Agustus 2025