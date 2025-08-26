Ogah Tuntut Harta Gono-gini, Pratama Arhan Hanya Ingin Cerai dari Azizah Salsha

ERA.id - Pemain bola Pratama Arhan tidak mengajukan gugatan harta gono-gini terhadap Nurul Azizah Rosiade alias Azizah Salsha. Arhan hanya ingin berpisah dari Azizah Salsha.

Juru Bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten, Sholahuddin, mengatakan gugatan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, Arhan tidak mengajukan harta gana-gini ke dalam pokok perkara.

"Tidak ada (gugatan harta). Hanya, cerai saja," katanya kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

Terkait alasan Arhan mengajukan talak cerai terhadap Azizah, Sholahuddin enggan memberikan keterangan lebih rinci. Ia menekankan pokok perkara itu menjadi kewenangan majelis.

"Alasannya, kami bukan di majelisnya, terus majelisnya juga itu, terus itu materi yang tidak bisa kami sampaikan apa yang menjadi alasan-alasannya ya," tuturnya.

Selain itu, ia juga mengaku tidak mengetahui apakah selama ini Arhan dan Azizah sudah pisah rumah sebelum bercerai. Ia mengembalikan pokok perkara itu hanya diketahui oleh majelis.

"Belum, kami nggak tahu itu. Itu materi. Itu majelis hakim yang punya kewenangan," tegasnya.

Sidang pertama perceraian Pratama Arhan dan Aziazah Salsha digelar pada 11 Agustus 2025. Gugatan talak cerai itu dikabulkan Majelis Hakim pada 25 Agustus 2025 secara verstek.

Putusan verstek itu dikeluarkan lantaran Azizah Salsha tidak pernah hadir selama persidangan. Di sisi lain, Arhan juga hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Isu keretakkan rumah tangga Arhan dan Azizah ini sudah ramai diperbincangkan sejak beberapa hari lalu. Arhan terlihat menghapus sejumlah foto kebersamaannya dengan Azizah dari Instagram.

Begitu pula dengan kegiatan Azizah yang juga menuai sorotan publik. Azizah baru-baru ini juga terlihat bersama mantan kekasihnya, Philo Paz.

Belum lagi kemunculan potongan pesan antara Azizah dengan ibunya, yang memperlihatkan permintaan maaf Azizah kepada sang ibunda. Azizah juga sempat dituding selingkuh dengan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer.