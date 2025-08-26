Azizah Salsha Punya Waktu 14 Hari Ajukan Perlawanan, Bisa Batal Cerai dari Pratama Arhan?

ERA.id - Nurul Azizah Rosiade alias Azizah Salsha memiliki waktu selama 14 hari untuk mengajukan perlawanan atas putusan cerai verstek dari Pratama Arhan.

Juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten, Sholahuddin, mengatakan Azizah memiliki Waktu 14 hari untuk mengajukan perlawanan. Perlawanan ini diberikan sebelum Azizah benar-benar resmi bercerai usai pembacaan ikrar talak dari Pratama Arhan.

"Ini kan baru dikabulkan untuk bacakan ikrarnya, kalau cerai talak berarti kan nanti ada pengucapan, itu salah satu eksekusinya pengucapan, dia baru diizinkan untuk cerai talak, mengucapkan ikrarnya, jadi belum, masih ada waktu, 14 hari ke depan untuk mengajukan perlawanan," ujar Sholahuddin, di PA Tigaraksa, Selasa (26/8/2025).

Sholahuddin tidak memberikan rincian terkait jadwal pembacaan ikrar talak dari Pratama Arhan. Ia hanya menjelaskan Pengadilan Agama akan melakukan panggilan kepada Arhan selama tidak ada perlawanan dari Azizah.

"Nanti ada panggilan. Kalau dia tidak mengajukan perlawanan, nanti akan ada BHT, berkekuatan hukum tetap, baru akan ditetapkan sidang ikrarnya kapan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan apabila nantinya Azizah Salsha tidak mengajukan perlawanan dalam 14 hari, maka perceraian mereka akan diputus secara verstek.

"Kalau dia (Azizah) melakukan (perlawanan) berarti Pengadilan ada hak untuk memberitahukan adanya perlawanan, kalau tidak ya verstek, kalau tidak ya ada banding, atau kasasi ya," imbuhnya.

Gugatan cerai talak Pratama Arhan terhadap Azizah Salsha terdaftar dengan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. Gugatan itu diajukan oleh Arhan sejak 1 Agustus 2025.

Sidang perceraian pertama mereka berlangsung pada 11 Agustus 2025, dan diputus secara verstek pada 25 Agustus 2025. Putusan tersebut lantaran pihak Azizah tidak pernah hadir ke pengadilan, sedangkan Arhan berada di luar negeri.

Isu keretakkan rumah tangga Arhan dan Azizah ini sudah ramai diperbincangkan sejak beberapa hari lalu. Arhan terlihat menghapus sejumlah foto kebersamaannya dengan Azizah dari Instagram.

Begitu pula dengan kegiatan Azizah yang juga menuai sorotan publik. Azizah baru-baru ini juga terlihat bersama mantan kekasihnya, Philo Paz.

Belum lagi kemunculan potongan pesan antara Azizah dengan ibunya, yang memperlihatkan permintaan maaf Azizah kepada sang ibunda. Azizah juga sempat dituding selingkuh dengan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer.