Pratama Arhan Akhirnya Nyerah, Azizah Salsha Resmi Ditalak Cerai

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari pasangan Pratama Arhan dan Nurul Azizah Rosiade alias Azizah Salsha. Arhan diam-diam mengajukan gugatan cerai terhadap Azizah.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkata (SIPP) Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten, Arhan mengajukan talak cerai terhadap Azizah Salsha sejak 1 Agustus 2025.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, dengan nama Penggugat dan Tergugat yang disamarkan. Namun di sisi lain, pada kolom kuasa hukum Penggugat, muncul nama Singgih Tomi Gumilang, yang merupakan kuasa hukum dari Arhan Pratama.

Sidang pertama gugatan talak cerai antara Pratama Arhan dan Azizah Salsha ini digelar pada Senin, 25 Agustus 2025. Sayangnya, baik Arhan maupun Azizah tidak hadir selama persidangan.

Pihak Arhan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Singgih. Sedangkan Azizah tidak mengirimkan perwakilannya.

Gugatan cerai talak Pratama Arhan ke Azizah Salsah (Dok. MK)Caption

Isu keretakkan rumah tangga Arhan dan Azizah ini sudah ramai diperbincangkan sejak beberapa hari lalu. Arhan terlihat menghapus sejumlah foto kebersamaannya dengan Azizah dari Instagram.

Begitu pula dengan kegiatan Azizah yang juga menuai sorotan publik. Azizah baru-baru ini juga terlihat bersama mantan kekasihnya, Philo Paz.

Belum lagi kemunculan potongan pesan antara Azizah dengan ibunya, yang memperlihatkan permintaan maaf Azizah kepada sang ibunda. Azizah juga sempat dituding selingkuh dengan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer.

Meski demikian, baik Arhan maupun Azizah belum memberikan pernyataan apapun terkait hal ini.