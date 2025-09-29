Pratama Arhan dan Azizah Salsha Resmi Cerai, Ikrar Talak Dibacakan Kuasa Hukum

ERA.id - Pesepakbola Pratama Arhan resmi bercerai dari mantan istrinya, Azizah Salsha. Arhan dan Azizah resmi bercerai usai ia membacakan ikrar talak yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Singgih Tomi Gumilang.

"Menyampaikan bahwa hari ini Senin, 29 September 2025 telah selesai agenda pembacaan sidang dengan ikrar talak pemohon Pratama Arhan terhadap termohon Azizah Salsha Nurul Azizah," kata Singgih Tomi Gumilang di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (29/9/2025).

Lalu, kata Tomi, usai membacakan ikrar talak tersebut, Arhan secara resmi dinyatakan berpisah dari Azizah Salsha.

"Jadi dengan selesainya agenda pembacaan talak ini, selesai sudah rangkaian persidangan dan dengan itu pula berakhir hubungan pernikahan antara pemohon Arhan dan termohon Azizah dengan cerai talak," lanjutnya.

Meski sudah resmi bercerai, Tomi menjelaskan bahwa Arhan dan Azizah masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Hal ini lantaran Arhan hanya menjatuhkan talak raj'i, yang berarti memungkinkan pasangan suami istri untuk kembali bersama.

"Talak satu raj'i itu kalau Islam talak yang, saya saya kurang, mungkin kurang paham betul dengan talak raj'i, yang jelas kalau talak raj'i itu mungkin bisa balik ke istrinya kalau masih mau," jelasnya.

Namun Tomi enggan berbicara lebih detail karena kuasa yang diberikan kepadanya hanya hingga pembacaan ikrar talak saja.

"(Bisa rujuk) kita nggak sampai ke situ. Kita hanya ditunjuk kuasa sampai pada dari permohonan disampaikan sampai pada pembacaan ikrar talak. Selebihnya dari itu (kurang paham)," bebernya.

Lebih lanjut, Tomi menekan kalaupun kliennya ingin kembali rujuk dengan Azizah maka harus melalui pernikahan terlebih dahulu.

"(Rujuk) Tanpa harus menikah itu bukan Indonesia kayaknya deh. Jadi, mungkin kalaupun bersatu dengan harus pernikahan lagi," jelasnya.

Diketahui Pratama Arhan mengajukan gugatan cerai terhadap Azizah Salsha pada 1 Agustus 2025 di Pengadilan Agama Tigaraksa.