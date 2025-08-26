Akui Sempat Takut Film Panji Tengkorak Panen Hujatan, Denny Sumargo: Karya 2D Terbaik

ERA.id - Denny Sumargo mengaku sempat takut dan khawatir film animasi Panji Tengkorak mendapat hujatan dan respons negatif dari penonton. Ketakutan itu lantaran sikap Denny yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap film Indonesia.

"Jujur saya takjub, ya, karena saya itu kan suka meremehkan film Indonesia, tapi apalagi untuk film animasi, apalagi kemarin kita kan sempat hiruk pikuk di sosial media mengenai salah satu film animasi kita, kan? Kemudian aku datang kayak, 'Aduh, film gue kayaknya calon dihujat nih,' gitu," kata Denny Sumargo saat Gala Premier film Panji Tengkorak beberapa waktu lalu.

Meski mengaku adanya ketakutan besar akan hujatan, suami Olivia Alan ini mengaku lega setelah menyaksikan karya sutradara Daryl Wilson. Terlebih film Panji Tengkorak melibatkan 250 animator dengan pengerjaan waktu selama dua tahun.

"Ini menghabiskan waktu dua tahun dengan 250 animator dan ini bukan perkara mudah. Menurut gua, apa yang kita lakukan dengan mengisi suara di film ini nggak sebanding dengan berdarah-darahnya 250 animator di bawah pembinaan Mas Daryl," jelasnya.

Laki-laki yang dikenal dengan pebasket sombong ini juga mengungkap bahwa ia menaruh harapan lebih terhadap Panji Tengkorak. Di sisi lain, ia menilai Panji Tengkorak salah satu karya 2D terbaik di Indonesia.

"Puas sih. Aku jujur... eh, sebenarnya saya berharap agak lebih ya. Tapi kalau kita bilang untuk film animasi 2D, menurut aku ini udah yang terbaik yang pernah dikerjakan di Indonesia saat ini, ya ini Panji Tengkorak," pungkasnya.

Film animasi Panji Tengkorak dimeriahkan oleh jajaran pengisi suara Denny Sumargo, Aghniny Haque, Donny Alamsyah, Cok Simbara, Nurra Datau, Revaldo, Donny Damara, Prit Timothy, dan Tanta Ginting. Film ini akan tayang pada 28 Agustus 2025.