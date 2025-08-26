Produser Ungkap Alasan Film Animasi Panji Tengkorak Pakai 2 Dimensi

ERA.id - Produser film Panji Tengkorak, Frederica, mengungkap alasan memilih animasi 2D dibandingkan 3D. Frederica menegaskan film Panji Tengkorak sudah tepat memakai konsep 2D.

Perempuan yang akrab disapa Erica ini menjelaskan pertimbangan penting dalam menentukan konsep 2D. Menurutnya apabila Falcon Pictures menggunakan animasi 3D akan terlihat lucu dan tidak sesuai dengan komiknya.

"Jadi kenapa dibikin 2D terus ada matte painting gitu ya, di belakangnya? Karena didasarin pemikirannya ini adalah silat, seperti animasi Jepang gitu. Kita berpikirnya kalau misalnya dibikin 3D itu akan jadi terlalu cute atau jadi kayak jadi kayak Kung Fu Panda gitu, cute banget," kata Erica saat Gala Premier Panji Tengkorak beberapa waktu lalu.

Lalu, kata Erica, penggunaan 2D ini sudah sangat tepat dipilih karena ada banyak adegan yang membutuhkan visual tersebut. Ia mengungkap pemakaian 3D akan kurang tepat dan tidak terasa gore-nya.

"Kita nggak ngerasa 3D itu bisa divisualkan, bisa dapat ke sana gitu. Jadi, 2D dengan matte painting ini adalah memang satu keputusan yang kita ambil sama tim gitu," tuturnya.

Film animasi Panji Tengkorak dimeriahkan oleh jajaran pengisi suara Denny Sumargo, Aghniny Haque, Donny Alamsyah, Cok Simbara, Nurra Datau, Revaldo, Donny Damara, Prit Timothy, dan Tanta Ginting. Film ini akan tayang pada 28 Agustus 2025.