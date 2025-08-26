Bukan Indonesia, Film Rangga & Cinta Tayang Perdana di Festival Film Internasional Busan

ERA.id - Film Rangga & Cinta secara resmi akan melakukan Pemutaran Perdana Dunia, atau World Premiere, di Festival Film Internasional Busan ke-30, Korea Selatan. Film karya Riri Riza ini akan tayang di hari kedua, yakni 18 September 2025.

Produser Miles Pictures, Mira Lesmana, mengungkap kegembiraan sekaligus perasaan bangga dengan film Rangga & Cinta. Rasa bangga itu disampaikan Mira lantaran film ini menampilkan sederet aktor muda Tanah Air.

"Senang sekali Rangga & Cinta resmi terseleksi untuk menjadi bagian dari Busan International Film Festival yang ke-30 ini, apalagi film ini menampilkan sederetan aktor muda pendatang baru. Leya Princy (Cinta) dan El Putra Sarira (Rangga) akan hadir untuk Pemutaran Perdana Dunia film Rangga & Cinta di Busan, bersama sutradara Riri Riza, untuk memperkenalkan debut layar lebar mereka di hadapan penonton film internasional,” ujar Mira Lesmana sebagaimana keterangan yang diterima ERA, Selasa (26/8/2025).

Festival Film Internasional Busan adalah festival film terbesar Asia yang diadakan setiap tahun di kota Busan, Korea Selatan, menampilkan beragam film internasional, termasuk pemutaran perdana dunia.

Festival ini akan diadakan pada tanggal 17–26 September 2025, dan Pemutaran Perdana Dunia film Rangga & Cinta akan berlangsung pada tanggal 18 September 2025.

"Festival Film Internasional Busan selalu menjadi ruang penting untuk sinema Asia. Lewat festival ini, kami perkenalkan kembali kisah Rangga dan Cinta dari film Ada Apa Dengan Cinta? dengan wajah-wajah baru yang merepresentasikan energi muda perfilman kita," kata Riri Riza.

Film Rangga & Cinta diproduseri oleh Mira Lesmana, Nicholas Saputra, dan Toto Prasetyanto. Skenarionya ditulis ulang oleh Mira Lesmana bersama Titien Wattimena.

Film ini menampilkan Leya Princy yang berperan sebagai Cinta, El Putra Sarira sebagai Rangga, Jasmine Nadya sebagai Alya, Kyandra Sembel sebagai Maura, Katyana Mawira sebagai Milly, Daniella Tumiwa sebagai Karmen, Rafly Altama sebagai Mamet, serta Rafi Sudirman sebagai Borne.

Film ini akan tayang serempak di seluruh bioskop Indonesia mulai 2 Oktober 2025.