Duet Bareng Eva Celia Isi Soundtrack Film Rangga & Cinta, Bilal Indrajaya: Menyenangkan

ERA.id - Eva Celia dan Bilal Indrajaya dipercaya untuk menjadi pengisi soundtrack film Rangga & Cinta garapan Miles Films. Eva dan Bilal duet menyanyikan lagu "Rangga Cinta".

Kolaborasi ini menandakan yang pertama kalinya bagi Eva dan Bilal bekerjasama. Bilal mengatakan project ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dan berkesan baginya.

"Ini kali pertama aku satu project bersama Eva Celia dan juga terlibat dengan Mbak Melly dan Mbak Mira," ujar Bilal Indrajaya.

Dia bahkan tidak merasakan tekanan saat dipercaya untuk terlibat dalam film Rangga & Cinta. Hal ini karena sejak kecil dirinya telah menonton film AADC walau saat itu dirinya masih di bangku sekolah dasar.

"Jadi, ini pengalaman yang menyenangkan sekali," imbuhnya.

Senada dengan Bilal, Eva Celia mengaku sangat menikmati proses pembuatan single ini. Ia merasa terhormat bisa terlibat dalam film garapan Riri Riza ini.

"Karena aku juga pecinta film AADC-nya yang dulu, aku jadi merasa terhormat banget sekarang bisa jadi bagian sejarah untuk mengisi soundtrack film Rangga & Cinta," kata Eva.

Lagu "Rangga Cinta" merupakan hasil kerjasama antara Miles Films, Trinity Optima Production, Melly Goeslaw dan Anto Hoed, serta Aquarius Pustaka Mustika.

Lagu ini jadi penanda kembalinya semesta kisah legendaris Ada Apa Dengan Cinta? yang kini dihadirkan melalui film dengan nuansa musik yang kental dan penuh warna dengan judul baru, Rangga & Cinta.

Menurut Mira Lesmana, proses lahirnya lagu ini berawal dari ide di tengah shooting. Saat itu, kata Mira, Melly Goeslaw dan Anto Hoed datang dengan membawa dua lagu untuk menjadi soundtrack film Rangga & Cinta.

"Khas dunia AADC itu theme song duet-nya. Kali ini karena dunianya sangat remaja, kami mencari musisi muda juga," ungkap Mira Lesmana.

"Melly sempat kirim dua lagu dan akhirnya ‘Rangga Cinta’ ini kita pilih sebagai theme song. Liriknya kami kembangkan bersama sampai akhirnya jadi," lanjutnya.

Film Rangga & Cinta menampilkan 9 lagu karya Melly Goeslaw dari film orisinal, ditambah 3 lagu baru termasuk “Rangga Cinta” sebagai fokus utamanya. Single ini menjadi pembuka jalan menuju perilisan album penuh yang akan rilis mendekati jadwal tayang film, dan diharapkan mampu kembali menghadirkan momen ikonik yang telah menjadi ciri khas OST AADC.

Lewat aransemen yang penuh emosi, theme song "Rangga Cinta" memadukan nuansa nostalgia bagi generasi yang tumbuh bersama AADC, sekaligus memberikan sentuhan segar untuk para pendengar baru. Kolaborasi vokal Eva Celia dan Bilal Indrajaya diharapkan menjadi penghubung dua generasi penikmat cerita Rangga & Cinta.

Film Rangga & Cinta akan tayang perdana pada 2 Oktober 2025, sementara theme song yang dinyanyikan oleh Bilal Indrajaya dan Eva Celia sudah dapat didengarkan di seluruh digital streaming platform di Indonesia.