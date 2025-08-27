Donny Alamsyah Sentil Artis yang Terjun ke Dunia Politik: Ingat Akhirat, Itu Amanah

ERA.id - Aktor Donny Alamsyah memberi pesan mendalam kepada rekan-rekan sesama publik figur yang duduk di kursi DPR RI. Donny meminta mereka untuk menjalankan amanah dengan baik dan ingat akhirat.

Pesan ini disampaikan oleh Donny Alamsyah kepada rekan-rekan sesama publik figur di kursi DPR RI. Ia meminta para rekan artis untuk menjalankan amanah dan ingat akhirat.

"Ingat sama rakyat, ingat sama tugas, ingat sama amanah, ingat sama akhirat," ucap Donny Alamsyah saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kalau misalkan kalian emang udah gak mikirin akhirat, fokusnya sama dunia setidaknya usahakan lah untuk menjalankan tugas mewakili rakyat dengan baik," sambungnya.

Lalu, kata Donny, ia tidak peduli dengan apapun yang dilakukan rekan artis yang menjabat sebagai wakil rakyat. Ia hanya menekankan pada tanggung jawab yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan.

"Terserahlah kalian mau ngapain nyari duit di sana terserah, tapi ya ingat ada tanggung jawab," tegasnya.

Saat disinggung tentang ketertarikan Donny di dunia politik, pengisi suara film animasi Panji Tengkorak itu menolak secara tegas. Ia mengaku dirinya tidak cukup baik untuk membawa perubahan.

"Saya sih balik lagi ke diri saya, emang saya mampu bisa bikin perubahan? Kalau saya melihat diri saya gak mampu bikin perubahan, buat apa saya ke sana kalau cuma buat kaya doang ya," ucapnya.

Selain itu, Donny juga blak-blakan dirinya takut apabila masuk ke dunia politik hanya untuk memperkaya diri saja. Sebab, pekerjaan mewakili rakyat itu menurutnya amanah yang besar untuk dipikul.

"Itu kan amanah ya, nggak cuma sekadar kaya doang. Kalau misalkan buat kekayaan, memperkaya diri. Takut sih saya, amanah itu soalnya," katanya.

Diketahui belakangan artis yang terjun ke dunia politik banyak menuai sorotan dengan berbagai kasus. Nafa Urbach misalnya, ia panen hujatan setelah mendukung tunjangan rumah Rp50 juta lantaran sering terjebak macet dari Bintaro ke Senayan.

Kemudian ada Eko Patrio yang tampil dengan set Dj disertai musik sound horeg. Aksi Eko itu terjadi tidak lama setelah DPR RI menuai hujatan akibat berjoget selama Rapat Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu.