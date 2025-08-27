Donny Alamsyah Kritik Pedas Aksi Joget DPR, Minta Jaga Adab dan Sikap

ERA.id - Aktor Donny Alamsyah melontarkan kritik pedas kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang belakangan menjadi sorotan publik. Donny menyentil para anggota dewan agar punya adab dan mementingkan rakyat Indonesia.

Kritik pedas ini dikeluarkan Donny Alamsyah terhadap DPR RI dengan segala tindakannya yang belakangan viral. Berbagai tindakan itu mulai dari asyik joget saat rapat hingga tunjangan fantastis yang diterima DPR RI, termasuk rumah.

"Harusnya sih harus punya adab lagi ya, harus punya adab yang lebih mulia bahwa saat ini banyak masyarakat Indonesia yang susah, harusnya jangan kayak gitu lah," kata Donny Alamsyah saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Pengisi suara Panji Tengkorak ini pun mengingatkan para anggota DPR RI untuk memberi contoh yang baik kepada rakyat. Di sisi lain, dia juga tidak melarang DPR RI untuk joget selama rakyat tidak ada yang sengsara.

"Boleh joget kalau sudah nggak ada rakyat yang susah lagi. Boleh silakan joget gapapa tapi kalau misalkan udah nggak ada orang yang susah lagi, udah nggak ada pedagang-pedagang yang terbebani oleh pajak atau apapun boleh silakan," sindirnya.

"Mau telanjang bulat di depan (gedung) DPR pun boleh asalkan semuanya makmur," sambungnya.

Donny lantas menyindir anggota dewan yang hanya membutuhkan suara rakyat saat pemilu saja. Ia pun kembali menekankan kemakmuran rakyat yang seharusnya jadi proritas.

"Iya (prioritaskan rakyat) terserah boleh mau joget kek, mau party, terserah yang penting semuanya makmur, bahagia. Kita cuma dibutuhin nanti kalau pemilu doang," pungkasnya.