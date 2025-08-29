Dituding Pendukung Prabowo-Gibran Selama Pilpres, Keanu Angelo Murka: Gua Gak Pernah Terima Kampanye Pemilu!

ERA.id - Selebgram Keanu Angelo atau Keanuagl murka setelah dituding menjadi pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Umum Presiden 2024. Keanu menyebut tuduhan itu sebagai fitnah.

Lewat unggahan di media sosialnya, pemain film Mendadak Dangdut itu membagikan tangkapan layar berisi pesan dari seseorang. Pesan itu menyebut Keanu pendukung 02 atau pasangan Prabowo-Gibran.

"Halah lu juga Nu pendukung 02, yang mana udah bikin kacau," demikian bunyi pesan tersebut.

Keanu terlihat membalas pesan nyinyir itu dengan menantang orang tersebut untuk membuktikan dirinya pernah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran.

"Kapan gua dukung 02? Kapan?" balasnya.

Tidak berhenti di situ saja, Keanu kemudian membagikan pesan lain dari salah satu pengikutnya, yang membela dirinya. Keanu lantas menekankan bahwa

"Gua gak pernah terima campaign pemilu dari awal jadi selebgram sampe sekarang. Urusan gua main sama siapa gak ada hubungannya sama pilihan gua," tegasnya.

Diketahui Keanu Angelo memang memiliki kedekatan dengan sejumlah artis yang mendukung Prabowo-Gibran seperti Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Rachel Vennya, Lula Lahfah, Caca Tengker, Tarra Budiman, dan masih banyak lagi.

Lebih lanjut, Keanu meminta agar publik tidak menyebar fitnah yang menuding dirinya pendukung Prabowo-Gibran selama Pilpres 2024.

"Jangan bikin napsu deh lagi genting gini, gak ada ye sekali lagi gua denger komen-komen fitnah kaya gini," pungkasnya.

Daftar artis yang mendukung Prabowo-Gibran pun menjadi sasaran kemarahan netizen di media sosial. Terlebih sejak demonstrasi di DPR RI berubah menjadi kericuhan yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, Kamis (28/8).