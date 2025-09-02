Murka ART Pesta Alkohol hingga Curi Pakaian, Chelsea Olivia: Melar Tau!

ERA.id - Chelsea Olivia meluapkan amarahnya kepada asisten rumah tangga (ART) yang melakukan tindakan tidak pantas. ART yang dibanggakannya itu diduga mencuri hingga mabuk-mabukan.

Kemarahan Chelsea Olivia itu dibagikan olehnya lewat unggahan di Instagram miliknya. Chelsea meminta maaf karena ia terpaksa membagikan pengalaman buruknya terhadap ART yang diketahui bernama Widia.

"Sebelumnya so sorry aku harus ngeshare hal ini, hal yang ga pernah aku share ke kalian. Tentang kebencian dan kemarahan. Tapi kali ini sepertinya ku harus share ke follower aku biar kalian aware," tulisnya.

Istri Glenn Alinskie itu bercerita bahwa selama ini dirinya selalu merasa beruntung karena mendapat ART maupun pekerja lainnya di rumah yang jujur. Bahkan para pekerja yang ada di rumahnya tidak pernah mencuri apapun meski ia meninggalkan dompet berisi uang di atas meja.

"Aku mau taro dompet uang di meja makan pun masih utuh, malah mereka yang suka mengingatkan 'non ini uangnya non'. Sesayang itu aku sama mereka. Ada yang keluar dan yang masuk di rumah itu wajar tapi aku gak pernah mengalami itu sampai akhirnya dia datang!" imbuhnya.

Kemudian pada unggahan lainnya, ibu dua anak itu membagikan video dari ART-nya yang diduga mencuri barang-barangnya. Dari keterangan Chelsea, ART itu bernama Widia Rahma Pertiwi.

"Hai kenalin nama aku WIDIA RAHMA PERTIWI. Pelan-pelan ya guys karena akupun masih mencerna karena informasi terus sampai di aku dengan bukti," tuturnya.

Lalu, kata Chelsea, ART bernama Widia itu mulanya bermasalah karena merokok elektronik atau vape hingga mabuk di dalam rumah. Namun setelah ditelusuri, ART itu justru mencuri sejumlah barang-barang miliknya.

"Awalnya dia bermasalah karena vape, merokok, dan mabok di dalam rumah. Ternyata lebih dari itu. Dia pencuri!" katanya.

Chelsea kemudian membagikan isi percakapan antara dirinya dengan Widia. Dalam percakapan itu, ia menanyakan baju cokelat yang dipakai Widia. Baju itu biasanya dipakai Chelsea untuk olahrgara.

Widia pun mengakui ia memakai baju itu karena ada di tumpukkan baju. Tetapi ia mengelak dengan menyebut tidak mengetahui milik siapa baju tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Chelsea juga membongkar kelainan seksual dari ART-nya, yang diduga menyukai sesama jenis. Ia juga mengaku bingung Widia mampu membeli ponsel baru dengan harga fantastis meski baru bekerja selama tiga bulan dengannya.

"Kalau dipikir-pikir Widia kerja sama aku baru 3 bulan-an, tapi bulan ke 2 udah ganti iPhone. Apakah ini berkat jual tas aku?" tulisnya.

Lebih lanjut, Chelsea mengungkap enam point pelanggaran yang dilakukan oleh Widia. Pertama, Widia mengadakan pesta alkohol di dalam rumah dengan mengajak ART lainnya, termasuk mengajak ART tetangga sebelah rumah.

Lalu Widia juga menghisap vape, merokok di dalam rumah padahal Chelsea dan Glenn menerapkan aturan dilarang merokok kepada sopir selama jam kerja.

"Mencuri pakaian mbakku yang lain (Tiara, Maya, Anggun) memang sih abis curi dan ketauan lalu dikembalian lagi. Tapi tetap yah ini adalah Tindakan pencurian. Serem dia ini mencuri gak pandang bulu, baju teman-temannya pun iambil dan tidak merasa bersalah," kata Chelsea.

"Mencuri baju saya (entar berapa banyak, dan tidak merasa bersalah juga. FYI melar tau ga)," sambungnya.

Selin itu, Widia juga dituding mencuri dua tas milik Chelsea meskipun tidak ada bukti yang membuktikan aksi pencurian itu.

"Dia baru saja kerja di tempat aku 4 bulan, tapi di bulan ke 2 sudah membeli iPhone. Dia bilangnya pintar menabung guys," tuturnya.

Unggahan itu pun mendapat respons beragam hingga mantan asisten rumah tangga Chelsea turut bersimpati. Ia berharap unggahan tentang aksi pencurian oleh ART itu menjadi yang pertama dan terakhir baginya.

"Semoga ini menjadi yang pertama dan terakhir aku bagikan unggahan seperti ini," tutupnya.