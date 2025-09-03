Tidak Peduli Soal Harta, Astrid Kuya Hanya Ingin Kucingnya Kembali: Semoga Ditemukan

ERA.id - Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya hanya menginginkan kucing peliharaannya bisa dikembalikan pasca kediamannya dijarah pada Sabtu (30/8) malam. Astrid mengaku ikhlas harta bendanya dijarah.

"Semoga ada yang berniat baik untuk mengembalikan," kata Astrid Kuya, dikutip Antara, Rabu (3/9/2025).

Pada saat terjadi penjarahan rumah milik anggota DPR Uya Kuya yang merupakan suami Astrid Kuya itu, terdapat 12 kucing yang ikut dijarah dan saat ini tiga kucing telah ditemukan.

Astrid mengatakan bahwa ia selalu berdoa agar kucing yang merupakan hewan peliharaannya dapat kembali semua dengan kondisi aman. Ia juga menyambut baik siapa pun yang berniat mengembalikan kucingnya.

"Semoga kucing dapat ditemukan. Semua harta benda kita ikhlaskan. Sudah itu saja," ujarnya.

Lalu, kata Astrid, untuk masalah hukum, ia dan Uya Kuya memilih untuk menyerahkan hal itu kepada pihak kepolisian.

"Saya kurang tahu (masalah hukum). Itu yang mengurusi kepolisian. Jadi, kemarin saya tidak mengerti. Pokoknya setiap kali saya berdoa, semoga kucing dapat ditemukan," tuturnya.

Sebelumnya, Polisi telah mengamankan salah satu kucing milik Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau Uya Kuya.

"Satu kucing di rumah tersebut (Uya Kuya) yang kita amankan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan.

Menurut dia, kucing tersebut saat ini dititipkan ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) agar lebih aman dan terawat.

"Sudah dititipkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di bagian Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan," ujar Dicky.

Dia menjelaskan kucing tersebut ditemukan di rumah salah satu terduga penjarah rumah Uya Kuya.

"Kita mengamankan kucing itu di rumah salah satu pelaku (penjarahan) yang kita amankan semalam, di Jakarta Timur," ucap Dicky.