Cerita Sherina Munaf Selamatkan Koleksi Kucing Uya Kuya, Kurus hingga Kutuan

ERA.id - Sherina Munaf menyelamatkan kucing-kucing peliharaan anggota DPR RI non-aktif, Uya Kuya, dari kediamannya yang dijarah oleh massa beberapa waktu lalu. Sherina mengaku miris lantaran kucing itu dalam kondisi yang memprihatinkan.

Lewat unggahan di Threads-nya, pelantun "Cinta Pertama dan Terakhir" itu membagikan foto dari seekor kucing milik Uya Kuya yang berhasil diselamatkan. Kucing itu, kata Sherina, hanya satu dari puluhan peliharaan Uya Kuya yang diselamatkan.

"Salah satu kucing dari rumah Uya Kuya ada yang rescue dan semalaman saya dan @indiradiandra sudah koordinasi langsung dengan rescuer. Pagi ini dijemput dan sekarang kucing posisi aman, sedang saya foster. Ini hanya satu ekor dari kemungkinan 16-20an ekor kucing yang dibreeding di lokasi tersebut," tulis Sherina Munaf.

Lalu, kata Sherina, kucing pertama yang berhasil diselamatkan itu dalam kondisi yang sangat kurus. Bahkan tulang-tulang kucing itu sangat terasa saat dipegang.

Sherina dan tim lantas membawa kucing itu ke dokter hewan untuk mendapat perawatan. Dari hasil pemeriksaan, kucing tersebut hanya memiliki bobot 1 kilogram saja.

"Kondisi: sangat kurus, tulang-tulangnya berasa banget kalau lagi dipet badannya. Berat badan 1 kg, seharusnya ini berat badan untuk kucing usia 4-5 bulan. Tapi gigi terlihat sudah lengkap & permanen, berarti usianya sudah 8-9 bulan, sudah bukan kitten," jelasnya.

Selain itu, kucing yang diduga ras British Shorthair itu juga dipenuhi dengan kutu. Ia menilai kutu yang bersarang di tubuh kucing mungil itu tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat.

"Pernafasan aman. Tak ada masalah respiratory. Kondisi kutuan tak mungkin terjadi hanya dalam 1-2 hari terakhir. Dikhawatirkan kutuan sebabkan anemia. Dari sample pup, memang ada slight overgrowth bakteri normal, bisa jadi disebabkan imunitas turun/stress," tuturnya.

Selain kucing bercorak hitam dan oranye itu, Sherina juga berhasil menemukan kucing lain milik Uya Kuya, yang diyakini Bernama Daisy. Daisy terlihat aktif dan sudah diamankan oleh tim dan Sherina.

Berikut ini daftar dan perkembangan kucing-kucing yang berhasil diselamatkan oleh Sherina dan tim.

1. Calico Female (di luar list karena ditemukan sebelum list dibuat), status: rawat inap di vet

2. Daisy, status: difoster saya, pagi ini akan check up ke vet

3. Cemong, status: dijemput pagi ini

4. Devi, status: dijemput siang ini

5. Okinawa, status: tengah negosiasi dgn yg mengamankan, doakan lancar.

6 & 7. Arafu & Oreo, status: ditemukan, diamakan oleh helper Cinta, langsung ditangani pemilik, maka di luar pantauan kami (saya, Indira, & drh. Nadhira)

8. Bulan (di luar list), status: aman di rumah foster yang ada dalam pantauan team kami.

Lebih lanjut, Sherina menegaskan seluruh kucing yang ditemukan sudah melalui hasil verifikasi oleh pemilik langsung. Ia pun berpesan kepada siapa saja pemilik hewan peliharaan untuk melakukan steril kucing-kucingnya dan tidak usah memelihara bila tidak mampu merwat.

"Semua kucing yang ditemukan sudah melalui proses identifikasi oleh pihak owner. Video akan dishare secara berkala. Untuk para pet owners, please sebisa mungkin ADOPT don’t SHOP, steril kucingnya, kl tak mampu rawat tak usah pelihara," pungkasnya.

Diketahui rumah Uya Kuya menjadi sasaran amukan massa yang kecewa atas ucapan politisi itu. Rumah Uya Kuya hancur dan sejumlah barang dijarah oleh kelompok massa pada Minggu (31/8/2025).