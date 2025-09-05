Pestapora Sudah Meriah Sejak Pagi, Salat Jumat Berjemaah lalu Dihibur Slank-Sal Priadi

ERA.id - Tahun ini Pestapora menyuguhkan konser berbeda dari tahun sebelumnya. Mereka membuka gerbang sejak pukul 9 pagi. Pada jam itu pula, sudah ada para penampil sudah yang menghibur pengunjung di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).

Dalam pantauan ERA, sehabis salat Jumat bersama yang diimami Rhoma Irama, pukul 14.00 WIB, pelantang suara langsung dipanaskan lagi oleh Slank dan Sal Priadi. Mereka bertukar lagu dan tampil kompak, bersemangat.

Keduanya membuat pengunjung perempuan dan lelaki yang telah berdiri dan berkumpul sejak pagi, meringsek ke depan panggung, mengangkat kamera, dan mengabadikan momen unik mereka: Nonton konser unik yang digelar pagi hari.

Saat itu, Sal Priadi membawa lagu Slank - Orkes Sakit Hati (ada latar 17+8 tuntutan) & Terlalu Manis. Sementara Slank menyenandungkan lagu Sal Priadi - Serta Mulia & dari Planet Lain. Mereka juga berkolaborasi membawakan Gala Bunga Matahari dan Ku Tak Bisa. Tak lupa, dua musisi ini memamerkan back drop mereka, mengingatkan publik kembali soal pesan tuntutan rakyat 17+8 ke pemerintah.

Sebagai informasi, Pestapora 2025 digelar pada 5-8 September di Gambir Expo Kemayoran. Festival musik tahunan ini menghadirkan ratusan musisi lintas genre dengan konsep pesta musik terbesar di Indonesia.