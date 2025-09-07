Video Jogetnya Viral dan Tuai Sorotan, Olla Ramlan: Aku Bukan DJ, Jangan Goreng-goreng!

ERA.id - Artis Olla Ramlan angkat bicara terkait kabar yang menyebut dirinya beralih profesi sebagai disjoki alias DJ. Olla menegaskan ia hanya penampil yang berkolaborasi dengan DJ di sebuah acara.

Lewat unggahan di Instagram Stories-nya, Olla Ramlan menjelaskan penampilannya yang viral dan menuai kecaman public itu hanya sebatas kolaborasi saja. Ia meminta agar penampilannya itu tidak 'digoreng' dengan muatan negative.

"Jangan goreng-goreng kaya pisang goreng. Aku bukan DJ. Lagian kalo DJ pun kenapakah? Justin Dj temen ku dari tahun 2000an!" tulisnya.

Presenter 45 tahun itu kemudian menjelaskan ide untuk kolaborasi itu bermula dari dirinya yang memang gemar menari. Ia pun memutuskan untuk melakukan hal tersebut untuk menambah penghasilan.

"Ide kolaborasi antara saya dan DJ Justin itu dari otak saya sendiri yang kebetulan lagi cari penghasilan tambahan selain menjadi Tv host, shooting sinteron atau film," jelasnya.

"Dan kebetulan hobi saya dance juga punya dancer-dancer andalan yang juga saya anggap sebagai keluarga. So now, here we are," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, viral video Olla Ramlan yang berjoget di atas panggung dengan Dj set. Olla yang berpakaian seksi itu terlihat asyik menari dan menyapa penonton.

Aksi itu pun menuai sorotan lantaran Olla sebelumnya dikenal dengan penampilan berhijab.