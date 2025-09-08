Kalahkan Lady Gaga di Song of the Year, Rose BLACKPINK: Saya Percaya Tidak Ada Penipu di Dunia

ERA.id - Rose BLACKPINK cetak rekor sejarah baru sebagai idola K-Pop pertama yang meraih Song of the Year dari ajang Video Music Awards (VMA) 2025. Rose menyingkirkan Billie Eilish hingga Lady Gaga untuk kategori tersebut.

Kemenangan itu diraih oleh Rose berkat lagu kolaborasinya dengan Bruno Mars, "APT". Rose dalam sambutannya sekaligus mewakili Bruno mengatakan bahwa perjalanan meraih kemenangan ini sangat personal baginya.

"Seseorang bertanya kepada saya beberapa hari yang lalu apa ketakutan saya dalam hidup, dan saya cukup terkejut dengan jawaban saya sendiri. Saya tidak tahu betapa personalnya perjalanan ini bagi saya," kata Rose dalam pidatonya, dikutip Rolling Stone, Senin (8/9/2025).

Rose juga menyampaikan terima kasih kepada para member BLACKPINK -- Jennie, Jisoo, dan Lisa, yang sudah berada di sisinya selama ini. Ia menggambarkan perjalanan kariernya yang dimulai sejak umur 16 tahun itu dengan cara yang tidak mudah.

"Saya memberi tahu mereka bahwa saya takut di suatu tempat di sepanjang perjalanan mengejar impian saya ini, saya mungkin akan menabrak tembok dan mungkin mengecewakan diri saya yang berusia 16 tahun, yang tumbuh besar dan aneh di tengah masyarakat yang berharap suatu hari nanti ia juga bisa menjadi dirinya sendiri dan mengejar impiannya sebaik orang lain yang saya lihat di televisi," tuturnya.

Kemenangan ini pun ia mendedikasikan untuk dirinya yang berusia 16 tahun. Ia pun percaya tidak ada penipu di dunia setelah berhasil meraih kemenangan tersebut.

"Kepada semua orang yang telah menyaksikan saya tumbuh menjadi artis seperti sekarang ini dan menempatkan impian mereka dan saya untuk membuat perubahan ini. Semua yang telah kalian berikan kepada saya di sini, dan sekarang saya percaya tidak ada penipu di dunia ini ketika MTV memberikan penghargaan ini kepada saya di VMA," lanjutnya.

Lebih lanjut, pelantun "On the Ground" itu menyatakan keberhasilannya ini menjadi momen penting bagi hidupnya.

"Ini momen yang sangat penting bagi saya yang berusia 16 tahun, dan semua orang bermimpi diterima secara setara atas kerja keras mereka," imbuhnya.

Diketahui Rose dan Bruno Mars mengalahkan jajaran lagu hits populer seperti "Ordinary" karya Alex Warren, "Birds of a Feather" karya Billie Eilish, "Anxiety" karya Doechii, "Sapphire" karya Ed Sheeran, "I Love You, I'm Sorry" karya Gracie Abrams, "Die With a Smile" karya Lady Gaga dan Mars, "What Was That" karya Lorde, "Sports Car" karya Tate McRae, dan "Timeless" karya The Weeknd dan Playboi Carti.

Selain masik nominasi Song of the Year, lagu "APT" juga dikategorikan untuk enam nominasi tambahan untuk Video Terbaik Tahun Ini, Kolaborasi Terbaik, Pop Terbaik, Penyutradaraan Terbaik, Penyutradaraan Seni Terbaik, dan Efek Visual Terbaik.