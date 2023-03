Diundang Tampil di Depan Joe Biden, BLACKPINK Pertimbangkan Kolaborasi dengan Lady Gaga

ERA.id - BLACKPINK mendapat undangan kehormatan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden untuk tampil selama acara kepresidenan. Grup asuhan YG Entertainment itu bahkan ditawari untuk tampil bersama Lady Gaga.

Kabar mengenai undangan ini dibenarkan oleh YG Entertainment lewat pernyataan resminya. Agensi juga mengaku akan mempertimbangkan tawaran yang menyebut BLACKPINK akan berkolaborasi dengan Lady Gaga.

"BLACKPINK telah ditawari untuk tampil bersama Lady Gaga dalam rangka memperingati kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk Yeol ke Amerika Serikat. Kami sedang mempertimbangkan (tawaran)," kata YG Entertainment, dikutip TV Report, Selasa (28/3/2023).

Diketahui saat ini Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat pada April mendatang. Bila BLACKPINK menerima undangan dari Joe Biden tersebut, maka grup yang beranggotakan Lisa, Jisoo, Jennie, dan Rose ini akan tampil di Stadion Foro Sol di Mexico City pada 26 April 2023.

Pelantun "Tally" itu akan tampil saat makan malam kenegaraan antara Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden Joe Biden.

BLACKPINK sendiri sebelumnya pernah berkolaborasi dengan Lady Gaga di tahun 2020 dengan merilis lagu "Sour Candy". Lagu tersebut merupakan salah satu single yang ada di album milik Lady Gaga, Chromatica.

Lagu ini memulai debutnya di UK Official Singles Chart di No. 17, mengambil posisi No. 33 di Billboard's Hot 100, No. 25 di U.S. Billboard Digital Song Sales Chart, dan No. 2 di chart Spotify Global Top 50.