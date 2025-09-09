Debut Jadi Sutradara, Ini Alasan Reza Rahadian Bawa Film Pangku ke Festival Film Internasional

ERA.id - Reza Rahadian resmi debut sebagai sutradara lewat film Pangku. Film ini mengangkat kisah perempuan di pesisir Pantura yang akan berkompetisi di Busan International Film Festival 2025.

Film Pangku yang memiliki judul internasional On Your Lap ini akan berkompetisi di program Vision BIFF 2025 pada 17-26 September 2025. Reza mengaku ia perlu memvalidasi kemampuannya sebagai sutradara di kancah internasional.

"Festival itu adalah langkah kami untuk, seperti yang Bu Gita tadi bilang gitu, memastikan bahwa sebagai sutradara saya juga perlu divalidasi, perlu ditantang dengan keterlibatan di ranah mungkin festival internasional untuk melegitimasi dalam tanda kutip gitu ya, kerja saya sebagai seorang director (sutradara)," kata Reza Rahadian saat ditemui di kawasan Kemang, Senin (8/9/2025).

Lalu, kata Reza, selama mempresentasikan cerita dari film Pangku ini kepada forum-forum festival, ia menyadari adanya kesamaan dari segi perspektif tentang penderitaan. Menurutnya, penderitaan yang digambarkan dari sebuah cerita tidak selalu menggambarkan kesedihan dan kegelapan.

"Bahwa tidak semua sudut pandang tentang sebuah penderitaan itu kelam, gelap, dan sepertinya menyakitkan gitu. Tentu luka-lukanya ada, tapi penderitaan juga adalah keindahan itu sendiri. Dan empowering ya,” jelasnya.

Sementara itu, Gita Fara yang duduk di bangku produser mengatakan bahwa film Pangku memiliki kisah yang universal dan bisa diterima di kancah internasional.

"Dari materi ceritanya sendiri ini udah sangat universal gitu, karena kita banyak banget kemarin ketemunya pas kita masuk dari kayak ngomongin tentang ibu aja gitu. Reza selalu bilang ini adalah sebuah bentuk surat cinta juga gitu terhadap, untuk ibunya, film pertama ini," tutur Gita.

Lebih lanjut, Reza Rahadian tidak menutup kemungkinan film Pangku akan diputar di banyak festival film lainnya.

"Waduh... Masih to be confirmed ya festivalnya. Masih confidential, tapi ya ditunggu aja," pungkasnya.

Film Pangku terinspirasi dari fenomena kopi pangku yang terjadi di beberapa daerah, terutama di jalur Pantura. Bukan hanya sekadar warung kopi, film ini juga mengangkat kisah perempuan yang menemani para pembeli 'ngobrol' sambil duduk di pangkuannya.

Film ini dibintangi oleh Claresta Taufan, Fedi Nuril, Devano Danendra, Christine Hakim, Shakeel Fauzi, Jose Rizal Manua, Reza Chandika, Kaan Lativan, Nazira C. Noer, Lukman Sardi, Nai Djenar Maisa Ayu, Galabby, dan T.J. Ruth. Pangku akan tayang di bioskop Indonesia mulai 6 November 2025.