Perankan Ibu di Lingkungan Marginal, Claresta Taufan Bersyukur Digalakin Reza Rahadian

ERA.id - Claresta Taufan mendapat tantangan baru dalam film Pangku garapan Reza Rahadian. Tantangan itu bukan hanya peran sebagai ibu yang tinggal di kawasan marginal, tapi juga menghadapi ketegasan Reza Rahadian.

Dalam film Pangku, Claresta berperan sebagai Sartika, perempuan muda yang sedang hamil dan berjuang untuk bertahan hidup. Demi tetap bertahan hidup ia rela bekerja sebagai perempuan pangku di Pantura pasca melahirkan.

"Sebenarnya ini kan memang karakter pertama kali menjadi seorang ibu, apalagi anaknya juga udah besar, gitu. Jadi aku memang banyak ngobrol sama para ibu di sekitar aku," kata Claresta ditemui di kawasan Kemang beberapa waktu lalu.

Selain itu, Claresta juga turut berdiskusi dengan ibunda Reza Rahadian lantaran film ini terinspirasi dari kisah personal Reza Rahadian. Dari hasil diskusi tersebut, ia pun menyadari menjadi seorang ibu tidak mudah.

"Ternyata setelah aku menjadi karakternya, justru aku banyak belajar dari karakter si Sartika ini. Ternyata untuk menjadi seorang ibu itu bukan suatu hal yang mudah sama sekali," tuturnya.

Di sisi lain, Claresta yang pertama kali terlibat dalam garapan film Reza Rahadian menuturkan bahwa ia merasa disayang dengan cara yang berbeda. Cara itu berupa ketegasan Reza dalam mengarahkan peran yang ia mainkan.

"Sejujurnya aku justru dengan Kak Reza semakin tegas, galak, dan detail, aku lebih bersyukur dan aku merasa disayang. Aku merasa Kak Reza berarti peduli, berarti sayang sama project-nya, sama karakternya," imbuhnya.

Film Pangku terinspirasi dari fenomena kopi pangku yang terjadi di beberapa daerah, terutama di jalur Pantura. Bukan hanya sekadar warung kopi, film ini juga mengangkat kisah perempuan yang menemani para pembeli 'ngobrol' sambil duduk di pangkuannya.

Film ini dibintangi oleh Claresta Taufan, Fedi Nuril, Devano Danendra, Christine Hakim, Shakeel Fauzi, Jose Rizal Manua, Reza Chandika, Kaan Lativan, Nazira C. Noer, Lukman Sardi, Nai Djenar Maisa Ayu, Galabby, dan T.J. Ruth. Pangku akan tayang di bioskop Indonesia mulai 6 November 2025.