Lewat Pangku, Reza Rahadian Wujudkan Adegan Impian, Apa Itu?

ERA.id - Reza Rahadian berhasil mewujudkan adegan impian yang tidak pernah ia dapatkan selama berkarier sebagai aktor. Adegan impian itu dia tuangkan lewat film pertamanya, Pangku.

Film Pangku menjadi karya debut Reza Rahadian sebagai sutradara dengan mengangkat kisah personal pribadinya dengan ibunda. Reza mengungkap lewat film Pangku ia berhasil menuangkan kesulitan tanpa diromantisasi.

"Ini saya pelajari sebenarnya dari ibu saya sih, bahwa tiap kesulitan atau tantangan hidup yang dialami, tidak melulu kemudian dijadikan alat untuk diromantisasi dan kemudian dijadikan alat untuk mengasihani diri, tapi dijadikan momentum untuk melangkah lebih baik lagi ke depan," ujar Reza Rahadian saat ditemui di kawasan Kemang, Senin (8/9/2025).

Adegan impian yang berhasil diwujudkan oleh Reza lewat film Pangku ini salah satunya adalah interaksi antara orang tua dan anak. Reza 'menumpahkan' adegan-adegan impiannya itu dari hasil melihat kebiasaan keponakannya sendiri.

"Scene itu sebenarnya diwakili dengan beberapa momentum dalam film Pangku gitu, salah satunya misalnya secara sederhana menggambarkan ibu dengan anaknya yang lagi tidur, memegang telinga, sambil merem tapi sambil ngomong," tuturnya.

"Celotehan-celotehan anak sebelum tidur yang lagi nempel, bonding antara orang tua dengan anak, tapi bukan sedang meratapi nasib," sambungnya.

Saat ditanya tentang kepuasan pribadi usai debut sebagai sutradara, Reza mengaku bahwa ia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang diraih. Ia justru ingin terus mengembangkan kemampuannya, baik sebagai aktor maupun sutradara.

"Kayaknya kalau puas enggak mungkin ya. Bahkan dalam perjalanan sebagai aktor juga kayaknya enggak ada puasnya gitu. Terus ingin mencari, terus ingin menemukan makna, dan begitupun dengan penyutradaraan gitu," katanya.

Film Pangku terinspirasi dari fenomena kopi pangku yang terjadi di beberapa daerah, terutama di jalur Pantura. Bukan hanya sekadar warung kopi, film ini juga mengangkat kisah perempuan yang menemani para pembeli 'ngobrol' sambil duduk di pangkuannya.

Film ini dibintangi oleh Claresta Taufan, Fedi Nuril, Devano Danendra, Christine Hakim, Shakeel Fauzi, Jose Rizal Manua, Reza Chandika, Kaan Lativan, Nazira C. Noer, Lukman Sardi, Nai Djenar Maisa Ayu, Galabby, dan T.J. Ruth. Pangku akan tayang di bioskop Indonesia mulai 6 November 2025.