Trauma Syuting di Liang Kubur, Nova Eliza Pilih Vakum Tawaran Film Horor

ERA.id - Nova Eliza mengaku trauma dan tidak ingin membintangi film horor pasca bermain dalam Mama: Pesan dari Neraka. Nova mengaku butuh waktu untuk kembali terjun di dunia akting.

Trauma itu dialami oleh perempuan berusia 45 tahun ini saat ia harus mengambil adegan dengan mamakai kain kafan. Nova menuturkan bahwa adegan itu membuatnya ingin rehat dari film horor.

"Aku terus terang waktu dipakaikan kafan itu cukup trauma begitu dan sempat kayak postponed, apa ya, mungkin kalau ada tawaran film horor nanti-nanti dulu begitu," kata Nova saat ditemui di Epicentrum Kuningan, Senin (8/9/2025).

Keputusan itu dipilih oleh Nova lantaran ia harus membersihkan dirinya terlebih dahulu dari ketakutan tersebut. Bahkan ia mengaku kerap terbayang adegan menyeramkan di dalam liang kubur dengan memakai kain kafan lengkap.

"Kebayang-kebayang dan pasti bagaimana ya masih ada rasa, walaupun tidak mau melekat tetapi tidak bisa dibohongi emosional kita itu sebagai pemain pasti ada kenanya juga," tuturnya.

Lalu, kata Nova, untuk mengambil adegan liang kubur itu, ia harus menjalani proses syuting seharian. Kebutuhan waktu yang tidak sebentar itu dikatakan Nova lantaran adegan tersebut sangat penting dan berat untuk dilakukan.

"Dari sore sampai malam lah. Persiapannya itu sore, jadi, scene itu sengaja dipersiapkan untuk khusus scene itu begitu jadi enggak ada scene lain lagi karena berat begitu scenenyanya," katanya.

Lebih lanjut, Nova mengakui bahwa film Mama: Pesan dari Neraka menjadi karya terhoror yang pernah ia bintangi.

"Ini film terhoror yang pernah gue mainin dari semua film horor karena harus pakai kafan dan itu full body. Terus, memang harus masuk ke kuburan sendirian," pungkasnya.

Film Mama: Pesan dari Neraka merupakan karya yang diangkat dari podcast popular milik Nessie Judge. Film ini dibintangi oleh Callisa Arum, Hannah Al Rasyid, Roby Tremonti, Raihan Khan, Nova Eliza, Yuli Bening, dan masih banyak lagi.

Film ini dijadwalkan tayang pada 11 September 2025.