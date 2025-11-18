Beradegan Intim di Legenda Kelam Malin Kundang, Rio Dewanto dan Faradina Mufti Bilang Begini

ERA.id - Rio Dewanto dan Faradina Mufti mendapat tantangan baru saat harus mengambil adegan intim dalam film Legenda Kelam Malin Kundang. Adegan intim itu menjadi krusial berkat bantuan profesional.

Pemeran Alif ini menjelaskan bahwa seluruh adegan tersebut dibuat melalui sistem yang sangat tertata agar pemain tetap merasa aman.

"Sekarang ada jenis pekerjaan baru, intimacy coordinator. Dan yang punya sertifikasinya itu baru hanya beberapa orang, yang saya tahu hanya dua orang. Dan itu dua-duanya terlibat di film ini. Semua adegan intimacy itu ada koreografinya," ujar Rio usai menghadiri press screening di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Aktor berusia 38 tahun itu menjelaskan, bahwa sebelum menjalankan adegan intim, para pemain harus mengisi formulir untuk memastikan batasan masing-masing dengan jelas.

“Kita ditanya jelas batasannya apa yang boleh dan enggak. Di lokasi juga dijagain, jadi aman," tambahnya.

Senada dengan Rio Dewanto, Faradina Mufti juga melakukan hal yang sama. Menurutnya, kehadiran intimacy coordinator membuat pemain merasa terlindungi karena semua gerakan dan jarak sudah disetujui sebelum syuting.

“Yang terlihat di layar itu semuanya sudah disetujui bareng. Jadi enggak ada yang lewat batas," tegas Fara.

Ia juga menjelaskan bahwa adegan tersebut sebenarnya jauh lebih teknis daripada yang terlihat oleh penonton.

“Itu sangat teknikal, bukan soal berani atau enggak. Kamera juga punya peran besar, angle-nya, blocking-nya, semua diatur biar sesuai kebutuhan adegan," jelasnya.

Rio juga menambahkan, bahwa tim produksi berusaha menjaga keaslian emosi dengan menghindari pengulangan adegan yang terlalu banyak.

“Kalau kebanyakan diulang, mood-nya hilang. Biasanya kalau retake pun karena teknis, bukan karena aktingnya," jelasnya.

Dengan koordinasi yang rapi, batasan yang jelas, dan pengawasan profesional, adegan intim di film ini dikerjakan dengan pendekatan yang aman bagi pemain, namun tetap bisa menunjukkan emosi cerita yang kuat.

Film ini juga dibintangi oleh Vonny Anggraini, Nova Eliza, Jordan Omar, Nova Eliza, Gambit Saifullah yang akan segera tayang mulai 27 November 2025 di bioskop seluruh Indonesia.