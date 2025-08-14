Cerita Nova Eliza Alami Trauma Syuting Jadi Pocong, Langsung Teringat Tuhan

ERA.id - Nova Eliza mengaku trauma setelah membintangi film Mama: Pesan dari Neraka. Rasa trauma itu dirasakan Nova lantaran ia sempat mengalami panic attack saat syuting.

Pengalaman menegangkan itu diceritakan Nova terjadi saat ia harus memakai kain kafan dan menjadi pocong. Nova harus memakai kapas di hidungnya dan menahan napas saat adegan dimulai.

"Jadi ketika pakai kapas itu sudah dibilang take, action itu kan harus tahan napas. Nah sementara kan kita nggak bisa menerka durasinya (tahan napas) itu akan berapa lama," kata Nova Eliza saat ditemui di MD Place, Kuningan, Rabu (13/8/2025).

Lalu, kata Nova, selama mengambil adegan itu, ia sempat mengalami panic attack dan berusaha menenangkan dirinya sendiri. Terlebih saat syuting, Nova harus masuk ke liang kubur yang berukuran sempit lengkap dengan papannya.

"Karena harus apa ya menenangkan pikiran, terus supaya nggak panic attack, terus nggak pikiran yang jauh-jauh. Dan kecil banget (lubang kubur) dan pakai papan-papan itu juga asli banget itu makanya aku cukup trauma," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nova Eliza menuturkan ia banyak mengingat Tuhan selama mengambil adegan penuh trauma dan menyeramkan itu.

"Ingat Tuhan doang sih soalnya itu kayak jadi pengingat ya gak sih?" tuturnya.

Film Mama: Pesan dari Neraka karya Azhar Kinoi Lubis diadaptasi dari konten horror viral milik Nessie Judge. Film ini dibintangi oleh Callista Arum, Nova Eliza, Hannah Al Rasyid, Andy Rif, dan masih banya lagi.

Mama: Pesan dari Neraka tayang mulai 11 September 2025.