Tissa Biani Belajar Dialeg Sunda hingga Melukis di Botol Kaca di Film Dilanjutkan Salah Disudahi Perih

ERA.id - Tissa Biani belajar melukis botol kaca demi mendalami perannya sebagai Intan di film Dilanjutkan Salah Disudahi Perih. Tissa juga belajar bahasa Sunda agar fasih selama berdialog.

"Aku dikasih waktu beberapa hari, kayaknya sekitaran seminggu latihan di Jakarta dan juga di Bandung untuk melukis botol gitu. Jadi, bahkan pada saat memegang kuasnya itu sendiri ada pelatihan khususnya gitu," kata Tissa Biani saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Rabu (17/9/2025).

Tissa menjelaskan proses latihan dan workshop itu dia lakukan sebagai bentuk profesionalitasnya. Ia pun berharap penonton bisa melihat dan menikmati karakter Intan bukan hanya sekadar akting saja.

"Aku berusaha seprofesional mungkin untuk bisa meyakinkan penonton bahwa Intan tuh ya seniman pelukis botol gitu, bukan hanya sekedar akting aja gitu. Jadi, eh aku senang bisa dikasih kesempatan itu," jelasnya.

Selain belajar melukis di botol kaca, perempuan 23 tahun ini juga mengasah kemampuan bahasa Sunda selama berdialog. Ia menyebut penggunaan bahasa Sunda dalam berdialog menambah tantangan baru baginya sebagai seorang aktor.

"Itu (bahasa Sunda) tantangan dari Pak Beni, pokoknya Tissa di sini jangan hanya sekedar logatnya aja ya, tapi at least harus bisa beberapa bahasanya gitu. Kalau disuruh, disuruh ngomong kayaknya udah lupa nih, karena banyak banget aku ngomong Sunda di film ini," tuturnya.

Film Dilanjutkan Salah Disudahi Perih berkisah tentang Alfa (Mikha Tambayong) dan Darian (Kevin Ardilova), pasangan muda yang akhirnya memilih berpisah setelah dilanda banyak konflik, termasuk karena keduanya masih mengedepankan sikap egois. Akan tetapi, meski sudah berpisah, keluarga dari kedua belah pihak masih berharap mereka bisa bersama kembali.

Film yang disutradarai oleh Benni Setiawan dan ditulis oleh Garin Nugroho ini dijadwalkan tayang pada 25 September 2025.