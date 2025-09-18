Main Drama Komedi, Ibrahim Risyad Belajar Jadi Konduktor Orkestra hingga Wangi-wangian

ERA.id - Ibrahim Risyad mengaku cukup kesulitan dalam mendalami karakter Zainun di film Dilanjutkan Salah Disudahi Perih. Ibrahim harus mempelajari wangi-wangian hingga menjadi konduktor orkestra.

Di film Dilanjutkan Salah Disudahi Perih, pria yang akrab disapa Ohim itu memerankan karakter Zainun, suami idaman yang mencintai istrinya, Alfa (Mikha Tambayong). Ohim mengaku bahwa ia sempat kebingungan karena harus memainkan karakter yang sensitif.

"Untuk karakternya sendiri, awal-awal aku juga bingung sebenarnya karena, waduh, dia sensitif sekali sama wangi-wangian dan dia juga eh musiknya mungkin bukan musik suka dengerin musik ya, lebih ke arah dia tuh apa ya namanya tuh? eh konduktor gitu? Iya, orkestra atau konduktor ya namanya ya," kata Ohim saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Rabu (17/9/2025).

Karakter itu, kata Ohim, tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia pun banyak berdisukis dengan Benni Setiawan, sutradara dari film Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.

Suami Salshabilla Adriani ini pun mengakui ada banyak batasan untuk bergerak dengan karakter Zainun yang dimainkan. Hal ini Zainun juga digambarkan sebagai sosok yang berwibawa dan bijaksana, berbeda dengan karakter asli Ohim.

"Zainun sendiri karakternya tuh dia tenang, kalem, bijaksana, berwibawa, ya beda lah sama aslinya, ya. Sebenarnya. Tapi ya happy sih bisa bisa bisa dapat karakter baru karena benar kata Ibu, eh setiap film itu memberikan pelajaran baru begitu sih," pungkasnya.

Film Dilanjutkan Salah Disudahi Perih berkisah tentang Alfa (Mikha Tambayong) dan Darian (Kevin Ardilova), pasangan muda yang akhirnya memilih berpisah setelah dilanda banyak konflik, termasuk karena keduanya masih mengedepankan sikap egois. Akan tetapi, meski sudah berpisah, keluarga dari kedua belah pihak masih berharap mereka bisa bersama kembali.

Film yang disutradarai oleh Benni Setiawan dan ditulis oleh Garin Nugroho ini dijadwalkan tayang pada 25 September 2025.