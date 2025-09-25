Dari Lagu Jadi Karya Spesial, Bernadya Rilis Kolaborasi Terbatas Bareng Wickana

ERA.id - Penyanyi Bernadya berkolaborasi dengan seniman visual Wickana dalam merilis Lulla Bear. Kolaborasi unik ini memiliki ikatan khusus dengan dua karya Bernadya.

Peluncuran kolaborasi Bernadya X Wickana ini berlangsung di perhelatan Jakarta Illustration & Creative Arts Fair (JICAF) 2025, di The Space, Senayan, Rabu (24/9/2025). Bernadya mengatakan Lulla Bear ini terinspirasi dari album pertamanya, khususnya di dua lagu ikonik yang dinyanyikan.

"Satu itu "Sialnya Hidup Tetap Harus Berjalan", lalu yang kedua "Kini Mereka Tahu"," kata Bernadya saat ditemui di The Space, Senayan, Rabu (24/9/2025).

Sementara itu, Wickana menuturkan bahwa ia mencoba memvisualkan karya seni lewat penggalan lirik yang sangat melekat padanya. Lirik itu pun kemudian membuat Wickana melahirkan Lulla Bear.

"Ada kalimat yang sangat membekas buat saya, 'pagi terasa berat, malam juga berat'. Dari situ, saya memvisualisasikan karakter yang tubuhnya seolah tertahan oleh matahari dan bulan, melambangkan perjalanan berat yang tetap harus dijalani," tutur Wickana.

Kolaborasi spesial ini bisa didapakan secara terbatas dalam bentuk T-shirt dan art prints masing-masing 48 pieces saja. Produk ini bisa didapatkan hingga tanggal 28 September 2025.