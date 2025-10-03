Atta Halilintar Bangun Pesantren Khusus Anak Yatim Piatu, Cek Lokasinya

ERA.id - YouTuber Atta Halilintar mengungkap dirinya akan membangun pesantren khsusu anak yatim piatu. Pesantren itu akan dibangun di Purwokerto, Jawa Tengah.

Suami Aurel Hermansyah ini mengungkap bahwa ia berencana untuk membangun pesantren di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah. Pesantren ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya ia sudah membangun di kawasan Cianjur, Jawa Barat.

"Nanti kita mau ada pesantren yang baru di Purwokerto di dekat Masjid yang waktu itu terakhir di bangun," kata Atta saat ditemui di kawasan Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).

"Akan ada pesantren Tahfiz yang akan dibangun untuk adik-adik kita yatim piatu," sambungnya.

Ayah dua anak itu mengungkap bahwa membangun pesantren maupun masjid untuk keperluan orang banyak tidak mudah dilakukan. Ia pun akan terus berusaha dan belajar untuk lebih baik lagi.

"Nggak ada yang mudah punya ini punya itu tapi kita terus berusaha, terus belajar semoga bisa lebih… menurut aku lebih susah ngurus yang kayak Masjid gitu daripada pesantren," ungkapnya.

Lebih lanjut, Atta mengaku bersyukur dengan rezeki dan pencapaian yang saat ini sudah diraih. Ia pun akan berusaha untuk terus menjaga amanah yang diberikan.

"Alhamdulillah, Alhamdulillah selalu bersyukur lah sama apa yang dikasih sama Allah semoga bisa dijaga dengan baik," imbuhnya.