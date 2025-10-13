Bikin Bangga! Krisdayanti Wakili Indonesia di Kejuaraan Wushu: Makin Tua Makin Jadi

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari salah satu diva Indonesia, Krisdayanti. Penyanyi senior ini akan mewakili Indonesia sebagai atlet wushu yang berlaga di China.

Keikutsertaan ibunda Aurel Hermansyah ini dia bagikan lewat unggahan di Instagram resminya. Pada unggahan itu, Krisdayanti yang akrab disapa KD membagikan serangkaian foto saat sedang berlatih wushu.

"Berlatih layaknya bertanding, hari ini kami melakukan simulasi latihan terakhir sebelum berangkat untuk pertandingan internasional wushu di Emeishan China 14-20 Oktober nanti. Doakan Indonesia juara, jiayou!” tulis KD pada keterangannya.

Dari foto-foto yang dibagikan itu, terlihat KD mengenakan kostum wushu yang biasa dipakai untuk kompetisi. KD juga terlihat mahir mengibaskan kipas.

Di sisi lain, netizen menyoroti usai KD yang sudah menginjak 50 tahun yang tetap aktif dan produktif. Mereka kagum dengan kemampuan KD dalam berlaga.

“Bener-bener definisi usia bukan penghalang yaa. Keep it up Mimi,” tulis @rifqiyati_****

“Sering banget @krisdayantilemos kalau menekuni sesuatu tidak pernah setengah2, selalu berdedikasi, kerja keras & tekun menjalani. Panutan banget,” ujar @april****

“Definisi makin tua makin jadi,” komentar @I3la_ar****

“Keren KD dari Asia Bagus sampai wushu. Popular karena prestasi,” ujar @artss****

“Masya Allah, nenek bukan sembarang nenek yg satu ini idola semua kalangan @krisdayantilemos semangat gemi,” tutur @dew****