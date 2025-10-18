Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Aditya Zoni Kaget: Kayak Kartel Meksiko Ya Allah

ERA.id - Adik Ammar Zoni, Aditya Zoni, mengaku terkejut saat mengetahui kakaknya dipindah ke Lapas High Risk Nusakambangan. Aditya menilai Ammar hanya korban yang dijadikan seperti bandar besar di Meksiko.

"Sumpah, jujur, gue kaget banget. Gue kaget banget, syok gue. Sampai sekarang gue masih mikirin gitu loh," kata Aditya kepada wartawan belum lama ini.

Aditya yang tinggal jauh dari lokasi penahanan Ammar Zoni di Jakarta kala itu tidak menyangka kakaknya harus dipindahkan ke lapas dengan penanganan super ketat. Aditya menilai Ammar Zoni diperlakukan mirip seperti kartel narkoba yang ada di Meksiko.

"Abang saya itu kayak, kayak kartel-kartel di Meksiko. Aduh, ya Allah, karena Bang Ammar itu kan ya korban. Bang Ammar itu ikan teri yang jadi korban, yang jadi korban di system ini gitu loh, ya kan?" tuturnya.

"Terus, inilah apa bandar-bandar besarnya, ya, sekarang mereka mungkin ketawa-tawa di luar," sambungnya.

Ammar Zoni diketahui menjadi satu diantara enam orang narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan usai terlibat peredaran narkoba dari dalam lapas. Pemindahan ini mengikuti perintah dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Dalam pemindahan ini, Ammar Zoni akan ditempatkan di Lapas Super Maksimum dan Maksimum Security seperti narapidana berisiko tinggi lainnya. Ia tidak akan dibedakan dengan narapidana lainnya saat berada di Nusakambangan.

"Seperti warga binaan high risk lainnya yang dipindahkan ke Nusakambangan, mereka juga akan di tempatkan di Lapas Super Maksimum dan Maksimum Security," kata Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatn Rika Aprianti, Kamis (16/10).