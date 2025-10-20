Produksi Film Komedi, Produser Maju Serem Mundur Horror Libatkan Konsultan Komedi

ERA.id - Produser film komedi horor Maju Seram Mundur Horor Shanker RS mengungkap adanya keterlibatan konsultan komedi dalam proses penggarapan naskah. Shanker menggandeng Mohamad Ali Sidik Zamzami alias Mo Sidik.

Keterlibatan konsultan komedi ini dilakukan oleh Shanker dan sutradara Chiska Doppert selama persiapan naskah dilakukan. Shanker menjelaskan bahwa hal itu diperlukan agar unsur komedi yang ditampilkan masih sejalan dengan candaan anak-anak masa kini atau generasi Z.

"Kita mesti libatkan konsultan komedi ini untuk menjaga. Jadi, pas kita reading dan sebelum reading juga itu konsultan komedi sudah membedah skenarionya," kata Shanker saat press screening film Maju Seram Mundur Horor di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/10/025).

Bukan hanya itu saja, Shanker menuturkan keterlibatan Mo Sidik sebagai konsultan komedi ini juga berperan penting dalam dialog dan juga naskah yang mengalami perubahan.

Di sisi lain, jajaran pemain yang juga berasal dari comedian seperti Dodit Mulyanto, Mael Lee, Daffa Ariq, dan Yewen juga turut membantu memberikan ide dan gagasan.

"Kadang-kadang, ada masukan dari Mo Sidik, nanti dari Dodit ada, nanti dari Mael Lee, dari Daffa. Mereka semua saat reading itu fun dan meng-improve setiap kali skenarionya, sehingga bisa maksimal lah, setiap bagian-bagian itu ada punchline-nya, ada lucu-lucunya ketemu di situ," jelasnya.

Maju Seram Mundur Horor dibintangi oleh jajaran komedian seperti Mael Lee, Dodit Mulyanto, Daffa Ariq, Yewen, Carissa Perusset, hingga Sara Fajira. Film ini dijadwalkan tayang pada 23 Oktober 2025.