Daffa Ariq Debut Main Film di Maju Serem Mundur Horor, Trailernya Bikin Penasaran

ERA.id - Film komedi horor Maju Serem Mundur Horor resmi merilis trailer dan poster. Trailer ini menyuguhkan penampilan debut Daffa Ariq sebagai aktor.

Trailer berdurasi 01:56 menit itu menampilkan empat mahasiswa jurusan film, Poltak (Maell Lee), Bowo (Dodit Mulyanto), Dede (Daffa Ariq), dan Asikin (Yewen). Keempatnya mengalami mimpi yang sama, yang kemudian menjadi pertanda kejadian supernatural dari mimpi mereka.

Konflik semakin berkembang ketika dosen mereka, yang diperankan Gary Iskak, menekankan pentingnya menyelesaikan tugas akhir mereka. Dorongan tersebut membuat keempat mahasiswa ini berinisiatif untuk memproduksi sebuah film horor.

Dalam proses pembuatan film, Poltak mengajak Tiara (Carissa Perusset) dan Mumun (Sara Fajira), rekan sekampus mereka untuk ikut bergabung. Proses produksi tidak berjalan mulus. Berbagai kejadian lucu dan horor mulai hadir selama syuting berlangsung.

Puncak ketegangan terjadi ketika Mumun, mengalami kecelakaan. Peristiwa ini menghambat jalannya produksi. Suasana Mistis semakin terasa dengan hadirnya Sara Wijayanto, artis yang identik dengan film horor.

Kehadirannya diyakini mampu memperkuat suasana horor sekaligus menghadirkan kualitas yang autentik dalam cerita.

Meski terdapat unsur horor, film ini selalu hadir dalam balutan sisi komedi. Unsur komedi selalu hadir melalui karakter mahasiswa yang kompak, polos dan kocak.

Perpaduan karakter antara Dodit Mulyanto, Maell Lee, Daffa Ariq dan Yewen menghadirkan chemistry yang mengundang tawa penonton, mengingatkan kita kepada kekuatan persahabatan ala Warkop.

Film Maju Serem Mundur Horor dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 23 Oktober 2024.