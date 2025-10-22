Demi Ajak Dodit Mulyanto Main Film Maju Serem Mundur Horror, Produser Rela Terbang ke Surabaya

ERA.id - Produser film Shanker RS mengungkap kesulitan untuk menyatukan empat sekawan di film Maju Serem Mundur Horror. Shanker mendatangi langsung Dodit Mulyanto hingga ke Surabaya.

Dalam film Maju Serem Mundur Horror ini, Shanker menyatukan empat nama besar seperti Mael Lee, Dodit Mulyanto, Daffa Ariq dan Yewen. Shanker mengaku kesulitan untuk menyatukan empat sekawan ini untuk film Maju Serem Mundur Horror.

"Sulit. Dodit saya sampai nyamperin ke Surabaya. Yewen kita harus nunggu jadwal dia dari Papua dia kan tidak selalu ada di Jakarta, kita mesti nunggu. Jadi kita nyatuin semuanya. Mael Lee, Daffa," ujar Shanker saat berkunjung ke kantor ERA.

Meski memiliki empat sekawan yang berasal dari influencer hingga komika, Shanker menekankan film Maju Serem Mundur Horror ini juga menekankan adanya 10 nama besar yang terlibat, termasuk Gary Iskak, Carissa Perusset, hingga Sara Fajira.

"Ada 10 nama besar sebenarnya. Tapi empat nama besar ini adalah empat sekawannya. Persahabatan empat orang," jelasnya.

Terkait ide pembuatan cerita, produser 59 tahun ini mengaku ingin membuat sesuatu yang berbeda. Shanker bahkan menggandeng konsultan komedi untuk menghidupkan film ini.

"Menurut saya kalau bicara soal komedi, dia lebih timeless. Masa ujungnya tuh tidak ada. Itu akan selamanya. Asal komedinya juga ada penyegaran. Nah, bagusnya di Maju Serem Mundur Horor itu kita punya penyegaran itu kita menggunakan komedi konsultan," katanya.

Komedi konsultan ini juga menambah kuat latar belakang dari empat sekawan dari berbagai profesi. Penyegaran ini pun termasuk tentang komedi yang ditawarkan dan bisa related dengan Gen Z.

"Gabungan empat ini cukup kuat. Ditambah ada komedi konsultan yang menjaga supaya lucunya ini lucunya Gen Z masuk gitu. Jadi makanya kita eh memberikan satu penyegaran lah," pungkasnya.

Maju Serem Mundur Horror dijadwalkan tayang pada 23 Oktober 2025.