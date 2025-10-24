Byon Combat Showbiz 6 Jadi Misi Balas Dendam Petarung Malaysia

ERA.id - Ajang pertarungan bergaya hiburan yang memadukan aksi tinju dan kickboxing, Byon Combat Showbiz 6 kembali digelar. Kali ini Byon Combat Showbiz 6 akan menghadirkan petarung dari Tanah Air melawan negara tetangga, Malaysia.

Presiden Byon Yoshua Marcellos mengatakan bahwa ajang kali ini menjadi bukti nyata kemajuan industri combat sport di Indonesia. Pria yang akrab disapa Cellos itu mengungkap pertandingan ini baru permulaan.

"Kami Kembali menghadirkan pertarungan bergengsi bertaraf internasional, Indonesia vs Malaysia, untuk kedua kalinya. Ini baru permulaan untuk kami, masih banyak kejutan yang akan dating," kata Cellos saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (23/10/2025).

Pada laga kali ini, Byon Combat Showbiz 6 menghadirkan 12 laga panas yang mencakup boxing, kickstriking, hingga perebutan sabuk ICB International Belt dan dua gelar WBA Asia.

Laga terbaik itu meliputi Ronal vs Putra, Fahri vs Kabilan, Serieal vs Ammarul, Fabian Farhan vs Izat Zaki, Maliki vs Raul, Badi Sambas vs Jai JMT, dan Uncle Kong vs Secret Fighter.

Cellos menuturkan laga kali ini akan menjadi misi balas dendam petarung Malaysia usai kalah telak 1-8 pada gelaran Byon Combat Showbiz Vol. 4.

"Kali ini banyak fighter dari Malaysia datang dengan semangat membalas kekalahan mereka di Byon sebelumnya," tutur Cellos.

Byon Combat Showbiz 6 akan digelar pada 22 November 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Laga ini juga bisa disaksikan secara daring melalui platform Vidio dengan harga Rp59.000 untuk Indonesia, 17 ringgit Malaysia, dan 6 dolar untuk seluruh dunia.