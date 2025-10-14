Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Bangga Adu Akting dengan Anjasmara, Impian Masa Kecil Terwujud

ERA.id - Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon mengaku bangga bisa terlibat dalam satu film bersama Anjasmara. Keduanya merasa sangat menyenangkan bisa beradu akting bersama di film Dopamin.

"Wah, itu juga salah satu impian aku juga sih untuk bisa kerja bareng sama Mas Anjasmara gitu. Karena bisa dibilang kalau sekarang kan beliau lebih sering di belakang layar kan gitu, nge-produce gitu," kata Angga saat ditemui di Metropole, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Lalu, kata Angga, saat tahu ia akan beradu akting dengan Anjasmara, dirinya merasa senang dan tidak sabar untuk syuting.

"Jadi pas tahu yang main beliau tuh happy banget dan nggak sabar sih untuk bisa langsung main syuting waktu itu," imbuhnya.

Senada dengan sang suami, Shenina juga senang bisa terlibat di film Dopamin. Bagi Shenina, beradu akting dengan Anjasmara merupakan pencapain terbesar lantaran masa kecilnya diwarnai dengan karya-karya sang aktor senior.

"Menyenangkan sekali. Aku sebagai penikmat karya-karya beliau (Anjasmara) dari aku kecil tuh aku udah nontonin dia jadi lumayan ada starstruck-nya dikit gitu," ungkap Shenina.

"Terus sekarang bisa kerja sama bareng, seneng banget pastinya," tambahnya.

Shenina lantas bercerita saat ia harus berbincang dengan Anjasmara terkait perannya di Dopamin. Ia yang semula merasa canggung justru dikejutkan dengan sikap Anjasmara.

"Seiring berjalannya waktu karena kita juga ada beberapa scene bareng, ngobrolnya nyambung juga, seru juga," pungkasnya.

Selain Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon, film Dopamin turut dibintangi oleh Anjasmara, Kiki Narendra, Totos Rasiti, Teuku Rifnu Wikan, Andri Marshadi, Verdi Solaiman, Tike Priatnakusumah, Aida Nurmala, Rizky Inggar, Nagra Pakusadewo, Willem Bevers, dan Alfian Phang.

Film ini akan tayang pada 13 November 2025.