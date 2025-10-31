Artis Onadio Leonardo Ditangkap terkait Narkoba

ERA.id - Artis Leonardo Arya atau yang dikenal Onadio Leonardo (Onad) ditangkap polisi. Onad ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

"Benar (Onad ditangkap)," kata Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).

Namun, dia belum mau mengungkapkan kronologi penangkapan Onad. Pun ihwal barang bukti narkoba yang disita penyidik dari kasus ini.

Soal kapan dan di mana Onad ditangkap juga belum mau disampaikannya.

Ahmad David hanya mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onadio.

"Nanti akan diinfokan setelah pemeriksaan ya," tuturnya.