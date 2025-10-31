Ditangkap Bareng Istri Terkait Narkoba, Onadio Leonardo Bakal Direhabilitasi?

ERA.id - Musisi sekaligus aktor Leonardo Arya atau yang dikenal Onadio Leonardo (Onad) bersama istrinya, Beby Prisilia ditangkap terkait kasus narkoba. Polisi menyebut Onad merupakan korban dari kasus penyalahgunaan narkoba.

"Jadi bisa kami tambahkan sebetulnya tadi dari informasi awal keterangan sedikit yang kami dapat dari Satnarkoba bahwa yang bersangkutan inisial LO adalah korban daripada penyalahgunaan narkoba," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).

Terkait Onad dan istrinya akan direhabilitasi atau tidak, Wisnu belum bisa menyampaikan hal tersebut. Ia hanya mengatakan Onad dan Beby ditangkap di rumahnya di kawasan Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (30/10) kemarin.

"(Onad ditangkap ketika) sedang beraktivitas biasa," tuturnya.

Sebelumnya, polisi membenarkan artis Onad ditangkap terkait kasus narkoba bersama istrinya.

"Benar, (istri Onad) ikut diamankan juga," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di kantornya, hari ini.

Ade belum mau menyampaikan kapan Onad ditangkap. Dia hanya menyebut mantan vokalis Killing Me Inside bersama istrinya ini ditangkap perumahan Trevista West Rempoa, di kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangsel.

Ade menjelaskan polisi awalnya menangkap seseorang di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Pengembangan dilakukan hingga akhirnya Onad ditangkap bersama Beby.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan ini belum mau menyampaikan Onad telah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Dia hanya menambahkan penyidik masih melakukan pengembangan terkait kasus ini.

Namun untuk Onad, dia diciduk setelah mengonsumsi narkotika.

"Rekan-rekan untuk saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan satu lembar papir, kemudian satu plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian satu boks kecil dan 3 handphone," ucap Ade.

"Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik," sambungnya.