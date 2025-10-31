Polisi Benarkan Onad Ditangkap Bersama Istrinya, Habis Pesta Narkoba?

ERA.id - Polisi membenarkan artis Leonardo Arya atau yang dikenal Onadio Leonardo (Onad) ditangkap terkait kasus narkoba bersama istrinya, Beby Prisilia.

"Benar, (istri Onad) ikut diamankan juga," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di kantornya, Jumat (31/10/2025).

Ade belum mau menyampaikan kapan Onad ditangkap. Dia hanya menyebut mantan vokalis Killing Me Inside bersama istrinya ini ditangkap di perumahan Trevista West Rempoa, di kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel).

Ade menjelaskan polisi awalnya menangkap seseorang di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Pengembangan dilakukan hingga akhirnya Onad ditangkap bersama Beby.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan ini belum mau menyampaikan Onad telah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Dia hanya menambahkan penyidik masih melakukan pengembangan terkait kasus ini.

Namun untuk Onad, dia diciduk setelah mengonsumsi narkotika.

"Rekan-rekan untuk saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan satu lembar papir, kemudian satu plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian satu boks kecil dan 3 handphone," ucap Ade.

"Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik," sambungnya.